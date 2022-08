Sénégal: BRVM - La capitalisation du marché obligataire renoue avec la progression

Après plusieurs journées de baisses la capitalisation boursière du marché obligataire de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 6,021 milliards de FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 25 août 2022.

Cette capitalisation est en effet passée 8049,511 milliards de FCFA le mercredi 24 août 2022 à 8055,532 milliards de FCFA ce 25 aout 2022.

Quant à celle du marché des actions, elle a clôturé en baisse de 25,375 milliards, à 6189,957 milliards de FCFA contre 6215,332 milliards de FCFA la veille.

La valeur totale des transactions s'est établie à 521,689 millions de FCFA contre 26,247 milliards de FCFA la veille.

Quant aux indices, ils ont clôturé la séance de cotation en baisse. L'indice composite (indice général de la Bourse) s'est ainsi replié de 0,41% à205,63 points contre 206,47 la veille. Quant à l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares), il a aussi enregistré une baisse de 0,50% à 163,03 points contre 163,85 points la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement occupé par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 6 770 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (plus 3,15% à 4 590 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 2,78% à 1 295 FCFA), BOA Mali (plus 2,52% à 1 425 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (plus 2,41% à 7 000 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (moins 7,47% à 3 840 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 6,76% à 2 000 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 4,49% à 850 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (moins 3,85% à 5 000 FCFA), et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 2,74% à 1 600 FCFA).