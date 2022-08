Congo-Kinshasa: Football-Transfert - Mpoku clarifie l'opinion après la rupture avec Konyaspor

L'ancien métronope du Standard de Liège vient de casser son contrat avec Konyaspor en D1 Turquie. Et il a tenu à clarifier l'opinion sur tout ce qui s'est raconté autour de sa situation. Le milieu offensif RD-congolais Paul-José Mpoku a résilié son contrat avec Konyaspor qui a fini troisième de la D1 Turquie la saison dernière. L'ancien milieu offensif du Standard de Liège a fait une mise au point par rapport à moult commentaires sur la rupture de son contrat, lui est actuellement libre et entend annoncer prochainement sa nouvelle destination.

" De nombreuses choses se disent dans les médias et sur Internet depuis ma déclaration récente sur ma rupture de contrat avec mon ancien club. Faites attention à ce que vous pouvez lire ou entendre dans les médias. Certains d'entre eux font appel à moi et prennent ensuite un malin plaisir à déformer mes propos pour faire parler et attirer l'attention. Le seul média à qui je me suis réellement confié et qui a retranscrit fidèlement mes propos à ce jour est la DH (Dernière Heure) ", a a clarifié " Polo " Mpoku.

Et le milieu offensif international congolais de préciser : " Je suis officiellement libre de tout contrat et prêt à affronter n'importe quel challenge et projet qui correspond à mes ambitions sportives et personnelles. Vous serez officiellement informés par mon agent Stijn Francis et moi-même s'il y a du nouveau concernant ma situation. D'ici là, prenez soin de vous ", .

International RD-congolais depuis 2015 (22 sélections et 6 buts), Paul-José Mpoku (30 ans) a longtemps été international belge chez les jeunes et chez les Espoirs avant de faire le choix d'évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo, pays d'origine de ses parents.

Formé au Standard de Liège et à Tottenham en Angleterre, il a joué à Leyton Orient en Angleterre, au Standard de Liège en Belgique, à Cagliari et Chievo Vérone en Italie, à Panathinaikos en Grèce à Al Wahda aux Emirats arabes Unies et enfin à Konyaspor. L'on attend savoir d'ici la fin du mercato d'été le 31 août, sa prochaine destination.