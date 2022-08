Congo-Brazzaville: Concert - Tayc très attendu à Brazzaville

Chanteur de R'n'B d'origine camerounaise, la star française et idole des jeunes, Tayc, autant connu pour sa musique que pour ses excès de scène avec ses fans féminins est très attendu à Brazzaville, ce 27 août, après le récent scandale d'Abidjan qui aura causé un tollé sur la toile.

De son vrai nom Julien Bouadjie, Tayc est un chanteur de R'n'B à la plume rose, avec une sincérité froide sur les mésaventures amoureuses entre jeunes filles et jeunes garçons qui lui aura peut-être valu le titre de son album " Fleur froide " aux rythmes entêtants à l'égal de refrains envoûtants.

Envoûtant est peut-être aussi ce charme qui entoure le chanteur qui accorde un soin et un professionnalisme particuliers à son image comme à la réalisation de ses clips signés chez H24 Music.

Au succès qu'il accueille les bras ouverts, environ dix ans après ses débuts en chanson, Tayc ne boude pas sa joie d'être sous les phares, sous les projecteurs.

On ne saurait si ce n'est une stratégie de communication, par le scandale, Tayc fait particulièrement parler de lui, lors de ses concerts à travers le monde.

L'objet de l'encre qui coule à son sujet n'est pas la qualité des performances scéniques mais plutôt de ses scandales scéniques. Le chanteur habitué, sans doute en concordance avec ses clips aux codes de charme, à inviter ses fans féminins sur la scène pour partager une danse ne s'impose aucune limite quant à la stratégie du " choquer pour plaire ".

Après Lyon, Bordeaux et récemment Abidjan, Tayc est très attendu à Brazzaville, aussi bien pour ses performances musicales que pour son test public de fiabilité. En effet, après des excuses, un drapeau blanc levé sur un fond humoristique par le biais de ses réseaux, Julien Boudjie, alias Tayc, continue de bluffer après avoir causé la rupture de Julie Konan, fan Ivoirienne qu'il a fait monter sur scène de l'Ivoire Golf Club le 13 août 2022, la tâtant et caressant en présence de son bienheureux élu de cœur, malheureux par la circonstance, publiquement humilié par une fiancée et un chanteur emportés par l'euphorie de l'instant sous les yeux de toute une nation et du monde par le relai des réseaux sociaux.

Si ces excès ne sont pour l'heure pas passibles d'emprisonnement ni de recadrage juridique au vu d'une législation fluctuant au gré des pays ou simplement inexistante ; à Brazzaville, on se pose déjà la question de savoir jusqu'où Tayc peut aller ou s'il aura le courage de se répéter ou, espérons-le, aurait-il la décence de se contenir et l'humilité de servir un public qui paye cher en temps et en argent pour le voir prester sur une scène non pas la moindre, le Palais des congrès de Brazzaville, lieu qui accueille les évènements les plus sérieux de la République : cérémonies d'investitures présidentielles, assemblées politiques et diplomation des docteurs en médecine. Une star avertie en vaut deux, Tayc, bienvenue à Brazzaville ! Et merci à ces demoiselles de respecter ces messieurs qui payent de leurs poches ces billets pour votre divertissement, pas pour leur humiliation.