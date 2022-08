Congo-Brazzaville: Musique - Koffi Olomide renoue avec la scène congolaise

Après plusieurs années d'absence, le patron du groupe Quartier latin va livrer deux concerts d'affilée, les 2 et 3 septembre, à Pointe-Noire et Brazzaville. C'est à coup de spots et autres messages publicitaires sur les réseaux sociaux que le grand Mopao a annoncé la tenue du double événement auquel il se prépare. Sa traversée en compagnie de son orchestre réjouit les mélomanes de Brazzaville et Pointe-Noire.

Ces concerts seront l'occasion pour l'artiste de réviser et dynamiser davantage l'amitié séculaire qui le lie au Congo. Dans une vidéo postée sur son compte Facebook, l'artiste dit vouloir payer ses dettes de longues années au public congolais qui l'a tant manqué. " Quel bonheur les amis, les mélomanes, les koffiphiles, les koffiettes, je suis un homme heureux. Vous qui êtes au Congo Brazzaville, pays de mon cœur. Et je suis heureux de vous annoncer qu'après plusieurs années, après le péril du coronavirus, le quartier latin, moi-même et Cyndi le cœur, nous serons en concert à Pointe-Noire et à Brazzaville. Je vous invite tous à venir nous faire une démonstration d'amour ", a-t-il déclaré.

Celui que les fans surnomment " Rambo ", pour avoir supplanté certaines vedettes de sa génération alternant les morceaux langoureux et un soukous très tonique, promet de passer en revue certaines de ses albums à succès.