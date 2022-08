Afrique: Leadership - Dieuveil Malonga parmi le top 30 de Forbes

Le chef cuisinier et entrepreneur congolais fait partie des jeunes influents africains sélectionnés par le magazine Forbes Afrique dans son édition Juillet-Août. Ces héros méconnus dans divers secteurs mènent des actions significatives et créent des plans pour un monde meilleur.

Promoteur du restaurant " Meza Malonga " à Kigali, au Rwanda, Dieuveil dispense des formations culinaires qui, chaque année, permet à dix chefs en herbe de recevoir des bourses, d'acquérir des compétences essentielles et de suivre des cours d'anglais pour aider à diffuser leur message dans le monde. Il s'est donné aussi pour mission d'écrire une nouvelle histoire de la gastronomie qui a ses racines en Afrique et de contribuer à établir davantage la cuisine africaine en tant que gastronomie.

En vue de donner de la visibilité aux jeunes chefs en Afrique, Dieuveil Malonga a lancé la plateforme " Chef in Africa " qui compte déjà 4000 membres. L'objectif de cet espace est de mettre en lumière les faiseurs de la gastronomie africaine. Grâce à cela, les nouveaux acteurs des métiers de la table viennent raconter leurs parcours, exprimer leurs philosophies culinaires et saisir des opportunités pour dynamiser leurs carrières. Aussi, cette plateforme en ligne aide les chefs de surmonter les obstacles tels que la discrimination et le manque de formation, d'emploi et d'équipement.

" Chef in Africa " met en relation des institutions gouvernementales, des centres de formation et des entreprises avec des chefs professionnels et des jeunes étudiants ou apprentis de tout le continent à la recherche d'une expérience.