Soudan: Le Ministre aux AE reçoit le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique

Khartoum — Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Al-Sadiq Ali, a accueilli aujourd'hui à son bureau le nouvel ambassadeur des États-Unis au Soudan, John Godfrey, et a reçu de lui une copie de ses lettres de créance en tant qu'Ambassadeur des États-Unis au Soudan, après 26 ans au cours desquels la représentation diplomatique entre les deux pays est restée sur le niveau de Chargé d'Affaires.

Le Ministre a déclaré à l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) qu'il a accueilli le nouvel ambassadeur et lui a donné un briefing sur la situation politique au pays et les efforts du gouvernement pour parvenir à la paix, la sécurité et la stabilité et réaliser les intérêts nationaux parmi les différentes composantes politiques dans le pays en préparation pour la formation d'un gouvernement civil qui administrera le pays pour le reste de la période de transition menant à l'organisation des élections générales.

Le ministre a affirmé le désir du Soudan de maintenir des relations bilatérales fortes avec les États-Unis d'Amérique dans tous les domaines.

Pour sa part, le nouvel ambassadeur Américain a affirmé son bonheur d'œuvrer au Soudan et a promis de faire tout son possible pour promouvoir les relations pour l'intérêt des deux pays et des deux peuples.

La SUNA note que l'Ambassade des Etats-Unis à Khartoum a dit dans un communiqué que l'Ambassadeur John Godfrey, en tant que haut représentant du Gouvernement Américain, œuvrera pour renforcer les relations entre les peuples Américain et Soudanais et pour soutenir leurs aspirations à la liberté, à la paix, à la justice et à une transition à la démocratie, ajoutant qu'il aspire également avancer les priorités liées à la paix et à la sécurité, au développement économique et à la sécurité alimentaire.