Algérie: L'indemnisation des agriculteurs affectés par les feux prévue "début septembre"

Souk Ahras — L'opération d'indemnisation des personnes affectées par les feux de forêts qui se sont déclenchés dans plusieurs wilayas du pays débutera "début septembre", a révélé jeudi de Souk Ahras un responsable au ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

En marge de la visite de la commission sectorielle chargée de l'indemnisation des sinistrés des incendies du 17 août dernier dans les mechtas de Souk Ahras où des agriculteurs et éleveurs ont été touchés, Halim Benmessaoud, sous-directeur au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a précisé à l'APS, que cette commission s'est enquise de l'ampleur des dégâts causés à la mechta "El Ghara", dans la commune de Zaârouria, et a pris en considération le rapport établi par la commission de wilaya qui a recensé les différents dégâts.

La commission, composée de représentants de Directions centrales du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, de la Direction générale des forêts (DGF) et les complexes économiques dépendant du ministère de l'Agriculture donnera, a-t-il dit, le coup d'envoi officiel de l'opération d'indemnisation des agriculteurs touchés par les feux conformément aux statistiques des autorités locales et ce, "au début de la semaine prochaine" avec la réception, en premier, des bovins et des ovins.

M. Benmessaoud a indiqué que certaines opérations d'indemnisation nécessitent des normes et des dates précises, à l'instar des ruches d'abeilles ou le reboisement, ajoutant que les rapports de recensement, élaborés par les commissions de wilaya, seront pris en considération pour permettre des indemnisations en toute transparence et loin de toute action anarchique.

Les membres de la commission ministérielle se sont enquis de l'ampleur des dégâts causés par les incendies au secteur de l'agriculture, dans les communes de Zaârouria, Mechroha et Tiffech à Souk-Ahras, avant de se diriger vers la wilaya de Guelma pour faire le constat des dégâts.

Les autorités de la wilaya de Souk Ahras ont installé trois commissions dont une chargée du recensement des dégâts causés aux éleveurs et aux agriculteurs exploitant des vergers, en plus des habitations endommagées.

Pour rappel, la commission a recensé, dans 12 foyers d'incendie dans la wilaya de Souk Ahras, la mort de 222 ovins, bovins et de caprins causée par les flammes et la fumée intense des incendies, de 850 poulets en plus de la destruction de 22.422 arbres fruitiers et 88 rouleaux de conduites d'irrigation (par la technique du goutte à goutte) dans une exploitation agricole, la destruction également de 3.000 hectares de couvert forestier, de 800 ruches et 12 ha de terres irriguées.