Madagascar: Blooky Festi-rock - La fine fleur des groupes malgaches à Antsahamanitra

Ce week-end, Antsahamanitra portera le rock dans tous ses états. Dimanche, Rheg the gang, Iary's Band et Roova seront à l'affiche du Blooky Festi-rock.

Du rock " pour tout le monde " tel sera le mot d'ordre au théâtre de verdure d'Antsahamanitra dimanche. Ce sera six heures de show, dans une ambiance de folie si l'on se fie à la tête d'Affiche. Rheg the Gang y démontrera son savoir-faire. De même, Iary's band y signera un retour triomphal. Après un silence radio, cette fleur du rock malgache y apportera sa touche féminine alliant charme et musique métal. Pour sa part, Roova l'étoile montante fera ses preuves sur une scène de grande envergure. En guest, Kambana Métal et Ziva. Si le premier n'est plus à présenter, le second est un jeune groupe à découvrir.

Côté musique, ce sera du rock pur et simple. Soft, hard, heavy... tout y sera. D'après Roova, " le but est de donner du rock populaire. Pour petits et grands, en famille ou entre amis, l'ambiance sera au beau fixe ". Pour Rheg, les deux facettes de son groupe sont à découvrir. La version " slow " de son répertoire, à l'instar " Raozy " et la version lourde dont l'un de ses albums " Emmorheg ". Pour ce groupe faiseur d'opinion et d'attitude, il préfère conscientiser voire bousculer les manières de penser.

Côté technique, les organisateurs misent sur les effets lumières et la qualité de la sonorisation afin d'assurer la continuité des efforts fournis par les rockeurs pour redonner ses lettres de noblesse au rock malgache. Pour parfaire le show, des motos de Benelli feront l'objet d'une exposition. Classique, trail, rétro... les cylindrées italiennes seront à l'honneur et il y en aura pour tous les goûts !