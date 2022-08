Madagascar: Sensibilisation au Zéro déchet - Les humoristes entrent en scène

Trois humoristes de Gasy Stand Uppers aborderont avec leur humour habituel des sujets plutôt sérieux le samedi 3 septembre prochain. Aina Maharavo, Mamy Ralijaona et Raytra Belaw'yck se produiront sur scène pour former le " trio bio " au Sambalia Antsahavola en un après-midi consacré à l'humour.

Ce projet co-organisé par Sambalia et Gasy Stand Uppers a été mis en route dans le but d'aborder différemment les enjeux liés au " zéro déchet " et à l'environnement. " Nous espérons sensibiliser les gens à l'urgence de changer de mode de vie à travers le rire ", confie une responsable au niveau de Sambalia.

D'ailleurs, après les prestations de ces artistes humoristes, des échanges seront lancés pour aller plus loin et voir avec le public les petits gestes que chacun pourrait faire pour impacter positivement.

En rappel, Sambalia est une structure qui souhaite accompagner ceux qui veulent changer de mode de vie pour aller vers le " zéro déchet " et donner ainsi un avenir meilleur aux générations futures. Elle existe depuis le mois de février 2021 et a pour principale activité la boutique zéro déchet qui propose des produits d'alimentation, des produits de beauté et bien-être ainsi que des produits du quotidien uniquement naturels et respectueux de la nature. Même les contenants utilisés dans la boutique sont réutilisables, recyclables ou biodégradables. Une restauration " healthy " proposant des repas sains, concoctés à base de produits bio à consommer sur place ou en livraison dans les contenants " zéro déchet " a aussi été ajoutée sur le rooftop de la structure.

La structure a dans le passé déjà organisé plusieurs événements pour sensibiliser la communauté tananarivienne, notamment avec Fakotôry sur un projet de collecte de jeans usés dans le but d'en faire des sacs redistribués à des élèves d'EPP ou encore des ateliers sur le recyclage de papiers, entre autres. Une collaboration avec Vohitra Environnement a également déjà été faite pour en savoir plus sur les déchets électroniques. Des collaborations avec des nutritionnistes seront entreprises bientôt pour permettre à leurs clients de manger sain et équilibré, en privilégiant les aliments naturels, notamment les fruits et les légumes issus de l'agro-écologie sans intrants chimiques.

En attendant, le public pourra déjà en savoir plus sur le mode de vie sain durant cet après-midi alliant littéralement l'utile à l'agréable avec les trois humoristes bio le samedi 3 septembre prochain.