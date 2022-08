Madagascar: Consommation - Le prix de la farine en baisse

Les prix des produits de première nécessité (PPN), comme la farine et le sucre, commencent à baisser. Cette baisse commence à être perçue chez certains grossistes d'Antananarivo. Le ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) a annoncé une diminution du prix de la farine. " Un sac de farine coûte désormais 150 000 ariary chez les producteurs et importateurs contre 168 000 ariary auparavant ", selon le MICC.

Un grossiste d'Anosibe a également confirmé cette baisse des prix. " Depuis trois mois environ, le prix de la farine a connu une baisse. Un sac de farine de 50 kilos coûte maintenant entre 155 000 et 160 000 ariary, contre 175 000 ariary auparavant. Cette semaine, nous avons également constaté une baisse du prix du sucre, car un sac de 50 kg est désormais vendu à 215 000 ariary contre 226 000 ariary auparavant", selon des informations recueillies auprès d'un grossiste toujours à Anosibe.

Le ministère de l'Industrialisation a effectué une descente aux marchés pour contrôler les prix, mercredi. Le kilo de farine se situe entre 3 700 et 3 800 ariary chez les détaillants de Tanjombato et d'Andoharanofotsy. Les grossistes commencent à appliquer la baisse des prix, mais les épiceries maintiennent encore leurs prix antérieurs.

Le prix d'un kilo de sucre roux est compris entre 4 200 et 4 400 ariary et le sucre blanc entre 5 000 et 5 500 ariary, selon les prix affichés par les épiciers.

" Nous n'avons pas encore pris de nouveaux produits jusqu'ici, c'est pourquoi nous affichons toujours les mêmes prix qu'auparavant. Quand les prix des PPN chez les grossistes baissent, alors, nous baissons aussi les nôtres ", explique un épicier d'Ankaraobato.