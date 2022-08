Nigeria: Eredivisie - Ajax - Bassey, " Jouer en Ligue des champions serait un rêve "

Le nouveau joueur de l'Ajax, Calvin Bassey, s'est exprimé sur son intégration à Amsterdam. L'international nigérian révèle aussi qu'il a hâte de jouer son premier match en Ligue des champions de l'UEFA.

Le défenseur de 22 ans a reçu un carton rouge direct pour une vilaine faute sur Ismaël Saibari, lors de la finale perdue 3-5 contre le PSV le mois dernier. C'était les débuts de Bassey en tant que nouvelle recrue des Ajacides.

" Au début, j'étais contrarié parce que j'avais l'impression de laisser tomber l'équipe. Mais ensuite, j'ai dû continuer, car je ne pouvais plus changer la situation. Vous devez vous concentrer et basculer l'interrupteur pour le moment lors de votre retour. C'est ce sur quoi j'ai travaillé. Cela ne devrait pas me gêner à l'entraînement ou dans les matchs qui suivent. ", a confié le Nigérian au site web officiel de son club.

Ce jeudi, a lieu le tirage au sort des phases de groupes de la Ligue des champions de l'UEFA à Istanbul en Turquie. " Jouer en Ligue des champions serait un rêve devenu réalité. J'ai vraiment hâte d'y être et je veux toujours me tester contre les meilleurs joueurs. Tout le monde avec nous a hâte que la Ligue des champions commence. ", a déclaré Bassey.

Au-delà, l'intégration du défenseur se passe bien. " Je suis reconnaissant de la confiance de l'équipe, de l'entraîneur et du staff pour m'accueillir. C'est une bonne sensation. Maintenant, je dois travailler dur et mieux jouer à chaque match ... Il faut construire une relation avec les coéquipiers. Ils doivent apprendre ce que j'aime et vice versa. "

" Nous sommes dans la phase de construction. C'est une question de temps avant que tout se mette en place. Je fais tout ce qui a été dit et qui est aspiré par tout le monde comme une éponge. Les joueurs expérimentés sont au top, ils m'aident vraiment et je pense que c'est important. ", rassure-t-il.

L'ancienne star des Rangers a changé de numéro, après seulement quelques semaines à Amsterdam. " Je veux m'excuser auprès de tous ceux qui ont acheté un maillot avec 33. Perr Schuurs avait le numéro trois, mais il est parti. J'ai pensé que c'était le bon moment pour le reprendre. Le numéro trois a toujours été mon préféré parce que j'avais trois cas dans ma vie est la chose la plus importante : Dieu, la famille et le football. ", a poursuivi Bassey.