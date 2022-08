Madagascar: Football - 67FC City - Avana Resorts et NIM tendent la main

Équipements, transports pour les entraînements, éducation. Ce sont les partenariats entre l'école de football 67FC City et Avana Resorts et La Nouvelle Institution de Microfinances (NIM) pour les cinq années à venir. La signature de convention de partenariat entre les trois entités s'est déroulée, hier, à Ambohidahy.

Sept ans après sa création, le club présidé par l'ancien capitaine des Barea, Faneva Ima Andriatsima, a commencé à se faire un nom au pays. La première promotion des jeunes footballeurs de l'école évolue actuellement au sein de la deuxième division à Analamanga.

Cette année, quelques encadreurs ont fait le voyage en France au sein du FC Clermont, Dijon, Royal Union Saint-Gilloise évoluant en Ligue 1 et 2 en France et en D1 en Belgique. " L'arrivée des sponsors et partenaires nous engage à travailler dur. Notre objectif à long terme, c'est de former des joueurs talentueux évoluant en première division ", a déclaré Faneva Ima qui est intervenu par visioconférence depuis Clermont.

250. Tout le staff technique et les membres au sein du 67City FC bénéficieront d'une ouverture de compte au sein du NIM ainsi qu'une formation en leadership et en gestion.

Les valeurs et les visions du club des 67Ha cadrent également bien avec celles de Avana Resorts qui prime avant tout l'éducation, le développement humain et la formation d'un jeune responsable et engagé au sein de la société. " Les jeunes méritent d'être soutenus. Les responsables au sein du club sont des professionnels pour ne citer que Faneva Ima et Cédric ", a souligné Tahina Razanamahefa d'Avana Resorts.

Actuellement, plus de 250 jeunes footballeurs sont sociétaires du 67City FC. Pour l'heure, aucun projet d'envoi de joueurs à l'étranger ne figure au programme de l'école de football selon les dires de l'ancien capitaine des Barea et non moins président du club, Faneva Ima Andriatsima.