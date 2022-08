Afrique: Abdoul Sabourh Bodé - " La qualification pour le CHAN 2023, on va tout donner pour l'avoir "

Le latéral droit de la sélection nationale du Togo Abdoul Sabourh Bodé se sent assez confiant à l'idée de qualifier le Togo pour son deuxième CHAN de rang. Il s'est confié sur l'état d'esprit du groupe, avant le match face au Niger.

Les Éperviers locaux du Togo continuent à peaufiner leurs préparatifs, dans le cadre des éliminatoires du CHAN Algérie 2023. À l'instar de toute l'équipe, le latéral droit de l'ASCK affiche une belle détermination.

" Plus le match s'approche, plus nous sommes motivés. On doit gagner ici à Lomé et l'harmonie au sein du groupe nous donne de la confiance. Il n'y a rien de plus beau que la qualification et on va tout donner pour y parvenir. Nous avons appris beaucoup de choses avec deux matchs contre la Côte d'Ivoire et nous sommes prêts à donner de la joie au public "

Au titre du cinquième jour de préparation, le sélectionneur Jonas Kokou Komla a soumis son groupe à des exercices de tactique, de possession de balle et de finition devant les buts.

Le rendez-vous du Togo est pris pour ce dimanche où les Éperviers affrontent à domicile, le Mena du Niger.