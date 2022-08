Cote d'Ivoire: Le retour de l'Ivoirien Nicolas Pépé en Ligue 1

L'attaquant international ivoirien d'Arsenal Nicolas Pépé, 27 ans, a été prêté une saison sans option d'achat à l'OGC Nice, a annoncé jeudi 25 août le club azuréen.

Arrivé jeudi 25 août à Nice, l'ancien Lillois a passé la visite médicale dans la matinée, avant que ses représentants ne finalisent la transaction avec le club français. Il a été officiellement présenté au public niçois quelques minutes avant le début de la rencontre Nice-Maccabi Tel Aviv, comptant pour les barrages retour de Ligue Europa Conférence.

Se relancer sur la Côte d'Azur

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Gunners d'Arsenal, où l'entraîneur Mikel Arteta ne compte pas sur lui pour cette saison, l'international ivoirien a cependant été prêté sans option d'achat. S'il a déçu de l'autre côté de la Manche, le retour en France de Nicolas Pépé est un évènement. À Nice, il va tenter de se relancer, lui qui était considéré comme l'une des nouvelles pépites de la Premier League.

L'attaquant a commencé sa carrière professionnelle à Angers, avant de marquer les esprits avec Lille entre 2017 et 2019. Il avait notamment reçu le Prix Marc-Vivien Foé en succédant au Camerounais Karl Toko-Ekambi. Une récompense logique pour un joueur qui sortait d'une saison exceptionnelle avec 22 buts et 11 passes décisives en 37 matches de Ligue 1. Pépé avait été le grand artisan du parcours de Lille qui terminait la saison 2e et se qualifiait pour la Ligue des champions.

Un bilan insuffisant en Angleterre

Après cet exercice remarqué en Ligue 1, Pépé avait été transféré, en août 2019, à Arsenal pour la somme de 80 millions d'euros et avait signé cinq saisons en faveur du club londonien. En trois saisons chez les Gunners, il a disputé 79 rencontres de Premier League et inscrit 16 buts. Joueur de couloir comptant 13 sélections avec la Côte d'Ivoire, il peut également évoluer avant-centre. Recrue la plus chère de l'histoire d'Arsenal, Pépé avait terminé sa première saison avec un bilan 8 buts et 10 passes décisives, un bilan insuffisant au regard de son prix d'achat. La saison passée, l'Ivoirien n'a disputé que cinq matches comme titulaire en Premier League.

Selon le club niçois, Pépé sera qualifié administrativement pour la réception de Marseille, dès dimanche 28 août, lors de la 4e journée de Ligue 1. Pépé est la sixième recrue de l'OGC Nice.