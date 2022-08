Madagascar: Nouveautés - Les chansons entendues en boucle ce mois d'août.

Août est un mois de production musicale pour les artistes malgaches. À part les mêmes têtes qui sortent des titres mensuellement, des chanteurs ont fait leur come-back. Alors voici les dix chansons les plus appréciées par les passionnés de la musique urbaine.

Lola et Sakaraha, le slow du mois.

Le premier n'est plus à présenter. Depuis Rebika, il était déjà remarqué par les adeptes de la " mozika milamina". Ensuite, l'artiste a volé de ses propres ailes, il s'aventure à des rythmes notamment la musique tropicale. Récemment, pour ne pas tomber dans l'oubli, il pose sa voix sur de l'afrobeat. Quant à Sakaraha, un chanteur connu mais pas encore célèbre. Réaliser un featuring avec Lola serait une opportunité pour se montrer " officiellement ". Tenanamana, le titre de leur nouvel morceau. Comme d'habitude les deux chanteurs évoquent dans leur single la fraternité.

Arione Joy, le chagrineux

Oui, son ami Rak Roots lui manque. Il a même intégré l'image du défunt dans son nouveau clip Hasambarako, une chanson qui prêche l'amour. Étant donné que ce genre de musique se vend rapidement. Sur la vidéo, on aperçoit la danseuse professionnelle, Ange. Apparemment, Arione Joy a fait appel à une chorégraphe pour illustrer à travers le sixième art ses propos touchants. Arione Joy s'est fait rare ces derniers temps quoi qu'il sorte des titres comme Zany ary et Mariah. Hasambarako lui a permis de reprendre le game entre les mains. Est-ce grâce au chagrin pour son ami ?

Kougar est de retour et dit " Ataonay milay "

Le félin fait son come-back ! Il sort un titre dont l'auteur et le compositeur est le membre du groupe mahaleo, Bekoto. Ataonaymilay parle de la vie quotidienne, surtout le fihavanana, tout cela est évoqué avec un cœur ouvert, une attitude positive. Six mois après la sortie de Calin tout doux en duo avec sa protégée ADR, Kougar a presque disparu de la scène musicale. Le semestre était peut-être un moment de recul.

Tsota offre du tsara laoka

Lui, il produit presque tous les mois, et ne déçoit pas. Il est l'un des rappeurs middle qui se tient toujours debout. C'est normal s'il se pavane. Il écrit des egotrips, sa "success story". Il a connu la montée, certainement, il ne veut plus redescendre. Dans Tsaralaoka, l'artiste raconte en trois minutes son bonheur. La notoriété et le succès ne se gagnent pas tant qu'on n'a pas travaillé dur. C'est d'ailleurs le message dans le nouveau titre.

THT se vante d'avoir " Tsara vady "

Sorti il y a une semaine, le nouveau morceau du collectif Très Haute Tension a impressionné leurs convaincus. D'habitude on les entend faire du rap, mais cette fois-ci, Farao et ses frères d'armes investissent l'afrogasy. Cependant, la base est conservée. Sphinx a toujours le flow rapide et prononcé, alors que Farao chantonne. Le groupe est comme ces autres artistes qui ont fait l'effet d'une bombe dans un certain temps et disparaissent après quelques années. Ils essayaient de reprendre en sortant le titre Inona aki no idirako, mais la célébrité semble éphémère. Les inconditionnels espèrent un concert inédit de THT, pour qu'ils puissent se relever et écraser la concurrence.

" Tsy fotsy varavaragna ", Stéphanie confirme sa présence

Stéphanie, toujours jolie, toujours sexy. Le temps passe mais la belle Bachra ne prend aucune ride. Elle n'est pas démodée non plus. Tsy fotsy varavarana est sorti il y a trois semaines. Ça inonde déjà les ondes. Quand c'est Stéphanie, ça marche. La chanteuse n'atteint pas encore le syndrome de la monotonie comme les autres. En étroite collaboration avec Davalt Record, elle ne produit que de la bonne musique. Madame est au top. C'est le moins qu'on puisse dire !

Wada&Yoongs dit "Aoonaaa" à leurs convaincus

Ces deux jeunes hommes sont marrants. Tantôt artistes, tantôt influenceurs, ils accaparent tout sur leur passage. Une nouvelle chanson, Aaôonaaaa ! Rappeur au début de leur carrière, ils sont désormais à l'aise sur les mélodies de soukouss, et secouent leurs convaincus avec une secousse d'ambiance inédite. Eux aussi ont trouvé le créneau pour faire bouger la Grande-Île toute entière.

Shyn et BoyBlack un duo de Makua

Ces deux messieurs ont fait hocher des têtes, couler les encres des journalistes. Leurs voix sont exceptionnelles, leurs textes sont hors pairs, la production est l'une des meilleures à Madagascar. Membres de la team Makua Entertainment, ils sont talentueux. Cette fois-ci le protecteur et le protégé réalisent un duo, Faya. Qui dit chanteurs de rnb, dit chansons d'amour, Faya relate la déception d'un homme envers une femme inconsciente de la vie.

Basta Lion ft Sanjela du " Make big-Nosy"

Basta Lion est fidèle à sa conviction. Le ragga-dancehall est son terrain de prédilection. Il est le prince, couronné depuis 2015 par ses compères. " Rien à dire sur ce bonhomme. Il est là ". En ce qui concerne Sanjela, la Dancehall Queen, elle commence sa carrière. Elle essaye de s'imposer. Après sa collaboration avec Jaovavy, elle choisit Basta Lion comme petit mentor. Sanjela fera face à la concurrence. Vu son allure, elle pourrait s'en sortir !

Ljo, Za maka anao Ljo, la révélation !

Le jeune homme est au top de sa forme. La nouvelle chanson gagne les cœurs des adolescents. Avec un clip rétro, Ljo frappe fort. Il a le talent dans le sang. Sans vouloir exagérer !