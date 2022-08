Madagascar: Littérature malgache - Le colloque international clos aujourd'hui

Le Colloque international pour une histoire littéraire inclusive de la littérature malgache se déroule actuellement à l'ENS Ampefiloha. L'événement qui a été ouvert officiellement hier sera clos aujourd'hui.

À l'ordre du jour durant ces deux jours, la recherche de stratégies dans le but de mettre en place une réforme efficace pour remettre au goût du jour toutes les connaissances, anciennes ou récentes sur la littérature.

Une dizaine de sujets tirés de réflexions qui ont été menées préalablement seront discutés et confrontés durant ce colloque auquel 80 passionnés et professionnels de la littérature participent. Parmi eux, la littérature et le développement ou encore la littérature et l'éducation pour ne citer que ceux-là.

En rappel, le thème du colloque se concentre sur l'histoire de la littérature inclusive malgache. Son objectif est surtout de pouvoir partager et en quelque sorte de rechercher et de mettre à la disposition du grand nombre les œuvres littéraires écrits ou oraux malgaches, dans toute l'île et même de par le monde, tout cela dans le but de promouvoir la culture et l'identité culturelle malgache. C'est également un moyen de réunir les professionnels de littérature et de les pousser à approfondir leurs recherches sur les moyens de développer la littérature malgache.