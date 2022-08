Cameroun: Formation aux TIC - Le double-clic des députés du Ndé aux élèves

La cérémonie marquant la clôture de la 3ème édition de Vacances informatique a été célébrée le 20 août dernier à Bazou dans un contexte politique à apaiser. Place des fêtes de Bazou, dans le département du Ndé. Il est 16 heures, quand des participants quittent l'esplanade. La 3ème édition de Vacances informatique, placée sous le haut patronage du président de l'Assemblée nationale (Pan) et parrainée par le préfet du Ndé, a été la plus courue, malgré la brume et la pluie qui y ont dicté leur loi.

Près de 50 lauréats tenant à la main un sac, un laptop neuf, une attestation de fin de stage de formation ne retiennent pas leurs joies. " Je vis la réalité d'un rêve, juste parce j'ai participé au programme de Vacances informatiques ", déclare la bénéficiaire, Sandra, élève en classe de seconde. Elle dit manquer des mots pour remercier les députés, Tchagna Jacqueline Rêve, Feutheu Jean Claude, initiateurs de cette randonnée informatique et la Pdg de la royale des Jeux, Kuiya Lajoie Victoire.

Du 9 juillet au 19 août dernier, près de 800 élèves, répartis sur deux sites : Bazou (500) et Balengou (300) ont été formés. Il s'est agi d'axer le thème de cette session sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux, en luttant contre la cybercriminalité, d'introduire la notion d'économie numérique, en articulant sur des modules de création des startups, de manipulation du drone et de création virtuelle. L'objectif avoué étant qu'au moins 70% des enfants de cette zone, considérée rurale, aient accès aux multiples opportunités de l'outil informatique.

Paul Biya

Le président de la République est omniprésent à cette cérémonie. Hormis de ses photos floquées sur des banderoles, ou celles disposées dans la tribune, son nom est prononcé par tous ceux qui y ont pris la parole. Le contexte politique étant tendu, le représentant du secrétaire général du comité central du Rpdc, Jean Claude Mbwentchou, délivre le message du vice-premier ministre, Jean Nkuete. L'élite du Ndé a ainsi instruit les militants du parti de se mettre en rang serré derrière le président de la section Rdpc Ndé-ouest et des présidents des organes spécialisés (Of et Oj).

Le but recherché étant de cultiver l'amour, la tolérance, la solidarité et la paix, qui sont les " seuls gages de tout développement ". Dans le même ordre de perspective, le message du Pan, délivré par son représentant, Hon. Njingum Musa Mbutoh, s'est décliné en trois lettres : " Fes (félicitations, encouragement et succès) ".

L'Hon. Tchagna a déjà mis le cap sur la 4ème édition et promet de grandes innovations. Là, des promesses, en l'occurrence celles du conseiller régional, Jules François Famawa, sont tombées : offrir plus de laptop. Just wait and see