Afrique de l'Est: Situation sécuritaire à l'Est du pays - Christian Lumu demande aux USA d'appliquer des sanctions contraignantes contre le Rwanda

La situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo continue à faire couler beaucoup d'encre et salive. A travers un mémorandum signé lundi 22 août dernier, adressé au Président américain Joe Biden et dont la copie a été transmise au Président de la République Félix Antoine Tshisekedi, Christian Lumu Lukusa, vice-président en charge des questions diplomatiques et relations internationales au sein de la ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) exige de la part des USA, des sanctions sévères contre le Rwanda. Et ce, pour le jeu amer qu'il ne cesse de jouer derrière les massacres de l'Est, en soutenant de plusieurs manières les groupes armés et rebelles qui opèrent dans ce coin du pays.

Le vice-président de la ligue des jeunes de l'UDPS, considérant la place stratégique qu'occupe la RDC dans le processus de développement de la sous-région, dans la préservation de l'écosystème mondial et dans les questions de développement technologique de l'heure et du futur, "elle mérite toute attention active de la communauté internationale afin de mettre fin à cette agression du Rwanda et promouvoir les politiques de développement en faveur des populations longtemps meurtries dans leurs chairs et esprits".

Il dénonce une fois de plus cette agression qui resurgit à nouveau dans le Nord et Sud-Kivu, et qui, souligne la ligue des jeunes, constitue un frein pour le développement de la partie orientale de la RDC.

"A ce jour, cette situation connaît une résurgence avec l'activisme armé d'essence terroriste des groupes M23 et ADF qui endeuillent injustement le peuple congolais, retardant ainsi tout élan de développement dans cette partie du pays, et ce, sous l'impulsion et la complicité des autorités du Rwanda, en dépit de l'engagement manifeste du Gouvernement congolais dans différents accords de paix tant dans la sous-région que dans les relations bilatérales", souligne le mémorandum de Christian Lumu.

Il note, en outre, qu'au regard des atrocités causées par le M23, les ADF et autres belligérants sous la bénédiction de Kigali, en violation même des textes et traités internationaux, il est du devoir des Etats-Unis d'imposer des sanctions sévères contre le Rwanda, pour jouer honorablement le rôle de gardien des principes démocratiques et des droits de l'homme, en promotion de sa loi de 2006 intitulée "the Democratic Republic of the Congo relief, security and democracy promotion act of 2006".

"Ainsi, au regard de ce qui précède et pour mettre fin à ces cycles de conflits et violence récurrents au détriment des initiatives de paix et de développement mutuels, nous demandons des Etats-Unis d'Amérique des sanctions contraignantes contre le Rwanda conformément à la Loi américaine de 2006 intitulée " the Democratic Republic of the Congo relief, security and democracy promotion act of 2006 ", spécialement en sa section 105 qui stipule " The Secretary of State isauthorized to withhold assistance made availableunder the foreign assistance Act of 1961... forforeign country if the Secretary determinesthat the govermment of the foreign country istaking actions to destabilize the Democratic Republic of the Congo", a renchéri Christian Lumu.

Pour lui, c'est de cette manière que les Etats-Unis d'Amérique auraient atteint les objectifs qu'ils se sont assignés dans la loi susmentionnée et joueront honorablement leur rôle de gardien des principes de démocratie et des droits de l'homme en faveur des millions de congolais massacrés injustement sur leur propre terre.