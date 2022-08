Congo-Kinshasa: Restauration de la paix, élections 2023 et autres défis - Germain Kambinga propose de nouvelles stratégies de politique nationale

A travers son regroupement politique, Germain Kambinga a mis en place, depuis lundi, "le Plan de salut national" pour sortir le pays de la crise actuelle caractérisée notamment, par l'agression rwandaise dans l'Est. Dans sa recette, l'honorable Kambinga met une emphase sur la réduction du train de vie des institutions qu'il considère comme ce grand remède qui va permettre à la RDC de passer à une économie de 150 à 200 millions de dollars américains. Des chiffres qui peuvent être reversés à l'effort de sécurisation de la partie Est du pays et aux différents secteurs de la vie nationale, soutient l'ancien ministre de l'industrie.

Dans ce plan salutaire, l'homme appelle le Chef de l'Etat à user de son esprit d'ouverture pour renforcer la cohésion nationale. Il exhorte le Gouvernement à réorienter son action en vue d'améliorer les conditions sociales du peuple et insiste sur la mise en place du processus institutionnel au niveau de deux Chambres du Parlement. D'après le leader de Le Centre, l'heure est venue pour le "renforcement obligatoire des capacités de nouveaux acteurs politiques en vue de leur donner des orientations éthiques quant à l'animation du débat public".

Il faut également, soutient-il, "le calibrage de l'exécutif national afin de renforcer sa maîtrise des questions militaires, politiques et économiques qui sont les seuls gages crédibles d'un processus d'unité pour le salut national". Germain Kambinga estime qu'il devient impérieux de renforcer le bureau de la CENI par les forces politiques absentes, sans remise en cause de son Président Denis Kadima dont l'expertise internationale reconnue, souligne-il, est un gage, dans des conditions optimales, d'un processus électoral de qualité. Toujours dans le plan de salut national, l'architecte invite la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) à publier un calendrier électoral consensuel aux fins de la tenue des élections crédibles, transparentes et apaisées en 2023.

" L'agression Rwandaise, par M23 interposé, constitue une menace grave et directe pour l'avenir de la RDC comme Nation. C'est pourquoi, l'heure est venue pour que les fils et filles de ce pays, unis comme un seul homme, fassent front pour protéger la patrie contre ce péril, en mettant de côté ce qui les divise. L'heure est venue pour que, dans un sursaut patriotique et par un grand rassemblement national, malgré nos profondes divergences, nous adoptions une démarche claire, commune et résolue afin de barrer la route aux agresseurs qui pillent nos richesses, tuent nos frères et nos enfants, violent nos mères et nos sœurs et tracent un avenir sombre, incertain et dépourvu d'espoir pour nos générations à venir.

L'heure est venue pour que nous cessions de pratiquer la politique de l'autruche en fermant les yeux sur la déliquescence de notre nation, organisée, planifiée et orchestrée de l'extérieur. Il nous faut, avec objectivité et, surtout, avec courage, prendre la mesure des crises pilotées par des pays voisins qui, depuis plusieurs décennies, gangrènent notre vivre ensemble et nous conduisent inexorablement vers l'abîme.

Depuis plus de vingt-cinq ans, nous avons assisté, presque passivement, à une crise sécuritaire et militaire qui a fait plus de 6 millions de victimes parmi nos frères, nos sœurs, nos mères et nos enfants, sans que nous n'ayons été en mesure d'y apporter de solution définitive pour rétablir durablement la paix et la sécurité sur notre territoire ", explique Germain Kambinga. Germain Kambinga propose également un cahier de charges qui reprend des actions telles que la mise en place d'un Desk stratégique composé de tous les militaires haut gradés ayant une expérience de guerre, y compris les retraités ; l'expulsion immédiate de l'ambassadeur rwandais en RDC ; l'érection d'un mur symbolique séparant la RDC du Rwanda à la frontière ainsi que la création d'un tribunal spécial pour le Congo afin d'ouvrir des enquêtes, établir les responsabilités et obtenir réparation de la part des responsables des crimes commis à l'Est.