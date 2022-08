Afrique: VodaCash\M-pesa présent au Salon E-commerce &Fintech organisé par SEF Networking Party

L'équipe de VodaCah\M-pesa, acteur majeur dans l'écosystème des paiements numériques en RDC, a participé au premier Salon E-commerce &Fintech organisé par SEF NETWORKING PARTY en date du 19 août 2022 au sein de Silikin Village. En effet, la délégation de VodaCah\M-pesa a présenté sa solution incontournable, dénommée "OPEN API (Application Programming Interface)".Cette nouvelle technologie est un service de Vodacash/M-Pesa qui contribue à la démocratisation des solutions de paiement en ligne en RDC. Elle permet également à tous les acteurs économiques des différents secteurs d'intégrer M-Pesa dans leurs plateformes comme moyen de paiement numérique pour leurs clients. De plus, les employés de VodaCash\M-pesa innovent continuellement pour accroître la pénétration du OPEN API.

Leurs objectifs sont de donner accès à un éventail d'APIs d'interface en un temps record aux demandeurs; d'éviter aux développeurs ou aux fournisseurs beaucoup de lenteur liée aux formalités administratives ; de voir comment by-passer certaines contraintes liées à la connectivité ; et d'offrir des environnements multiples de développement dans les jours avenir.

VodaCash\M-pesa invite tous les développeurs, Fintechs, agrégateurs, bref, tous les partenaires à s'approprier cette solution qui met fin à toutes les difficultés d'intégration et qui donne l'opportunité de développer un écosystème de paiement, grâce à M-Pesa.

Selon M. Hashim Mukudi, DG de VodaCash\M-pesa :"Pour favoriser la pénétration de l'économie numérique par la dématérialisation de tout type de transactions financières, nous avons rendu accessible notre solution OPEN API. Notre but est d'accompagner les opérateurs économiques (PME, multinationales, jeunes entrepreneurs numériques) dans cette transition vers l'économie numérique. Dans le marché local du E-commerce &Fintech, nous collaborons avec plusieurs partenaires tels que WIKKO, Canal Plus, DSTV, DAB, Irokoo, etc. Nous pensons étendre notre partenariat avec des acteurs internationaux comme Amazon, Netflix".

Il sied de noter que la plateforme M-pesa, le premier service de monnaie électronique en RDC, compte plus de 5 millions d'utilisateurs actifs et a une part de marché de 60% en termes de revenu. Elle contribue significativement à la pénétration de l'économie numérique en RDC, car 27% du PIB du pays passe par M-pesa. En plus, M-pesa est un acteur majeur dans la mise en œuvre de la stratégie du gouvernement pour la digitalisation des paiements en RDC.

A travers la solution OPEN API, la société VodaCash\M-pesa contribue de manière significative à l'inclusion financière.