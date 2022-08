Sénégal: Soutien a la promotion de la lecture chez les enfants - La Fondation SOCOCIM parraine 500 abonnements à la bibliothèque Abasse Ndione

La Fondation SOCOCIM et l'association "Sunu bibliothèque" ont noué un partenariat pour la promotion de la lecture chez les petits. Avec cet accord, la Fondation prend en charge l'abonnement annuel pour 500 élèves à Rufisque.

Les jeunes du département de Rufisque viennent de bénéficier d'un coup de pouce de la Fondation SOCOCIM pour la promotion de la lecture. En effet, la médiathèque Abasse Ndione de Bargny va accueillir 500 nouveaux abonnés parrainés par la Fondation SOCOCIM qui a signé la convention avec l'Association "Sunu bibliothèque".

Les frais d'abonnement des enfants sont entièrement payés par le partenaire. L'objectif visé par ce partenariat est d'initier les tout-petits à l'outil informatique, dans "le but de promouvoir l'inclusion sociale par la mise en place d'espaces modernes et connectés et, à travers les activités éducatives et culturelles", selon le président de l'association Daouda Sembène.

Il s'agit également "de professionnaliser la médiathèque et offrir un service de qualité au public", a expliqué M. Sembene. A cet effet, l'association est en collaboration avec l'Ecole des bibliothécaires, archivistes et documentaristes (EBAD) et des cours d'initiation à la lecture sont proposés aux enfants des classes de CI, CP et CE1, avec le concours des stagiaires de l'EBAD "qui aident à initier les jeunes à la lecture afin de les pousser à aimer la lecture", a noté Sadibou Kâ.

Des cours d'initiation à l'outil informatique sont également prévus pour les pensionnaires de la bibliothèque en ces périodes de vacances. L'association veut ainsi créer un espace communautaire moderne qui offre aux habitants "des réponses à leurs besoins de formation mais et d'expressions culturelles".

C'est dans ce sens que s'inscrit l'assistance offerte aux 800 élèves de Bargny et des communes environnantes, dans le cadre de la préparation du baccalauréat.

L'association "Sunu Bibliothèque" ambitionne de "repiquer cette initiative dans les autres régions du Sénégal" et la directive exécutive mise en place travaille à trouver des partenariats pour financer cette ambition.

Le président de l'Association lance un appel aux autres institutions à se joindre à l'initiative "Sunu Bibliothèque" pour permettre à des enfants d'accéder aux milliers de livres présents dans les rayons de la médiathèque, mais aussi aux ressources numériques qu'elle propose.