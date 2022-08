Ile Maurice: "Congrès" du MSM à Plaine-Verte - Roubina Jadoo-Jaunbocus rentre en scène après son retour au BP

L'ancienne députée de la circonscription n°2 était sur le devant de la scène du "congrès" du MSM au centre Idrice Goomany, à Plaine-Verte, hier. C'était la première sortie de Roubina Jadoo-Jaunbocus depuis sa réintégration au bureau politique (BP) du parti. Ce rassemblement a réuni les partisans des circonscriptions n°s1, 2 et 3.

Au début de son allocution, Roubina Jadoo-Jaunbocus a remercié les fidèles pour leur déplacement. Ce rassemblement, a-t-elle dit, est à la hauteur des autres qui ont eu lieu les jours précédents. Dès 20 heures, les bus ont commencé à arriver. La foule était composée d'un public de tous âges munis de drapeaux, djembes, tambours et vuvuzelas. Très vite, la salle s'est remplie et les retardataires ont dû se résigner à écouter les discours dehors et regarder les orateurs d'un écran géant.

Parmi les membres de l'état-major du parti qui ont fait le déplacement, figuraient les députés de ces circonscriptions, Salim Abbas-Mamode, qui présidait la rencontre, Anwar Husnoo et Dorine Chukowry. Bobby Hurreeram et Sudheer Maudhoo étaient aussi présents. À son arrivée, Pravind Jugnauth a été accueilli, comme d'habitude, en fanfare au son des ravannes, vuvuzelas et autres instruments.

"Bis repetita"

Dans son discours à Plaine-Verte hier, Pravind Jugnauth n'a pas dérogé à la règle. Il n'a fait que reprendre ce qu'il avait dit aux rassemblements précédents. Au début de sa prise de parole, le Premier ministre a fait savoir qu'il ne sera pas long et qu'il ne répéterait pas ce qu'il a déjà dit. Pourtant, c'est exactement ce qu'il a fait.

Il a consacré une bonne partie de son discours au Covid-19 et à l'état de santé de Navin Ramgoolam ; il a mentionné les subsides sur les produits ; les logements sociaux et le travail que ces constructions demandent en amont ; et les projets d'infrastructures, entre autres. Avant lui, les autres orateurs ont égrené leur passé politique, l'aide qu'ils ont reçue du MSM avant même qu'ils ne rejoignent le parti, ou encore, les nouveaux liens de Maurice avec l'Iran.