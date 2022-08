Congo-Kinshasa: Maniema - La société civile forces vives alerte sur le mauvais état du boulevard Joseph Kabila

La société civile forces vives du Maniema attire l'attention du ministre national des Travaux Publics et Infrastructures sur l'état désastreux, en plein centre-ville de Kindu, du boulevard Joseph Kabila. Un grand trou s'est formé sur cette artère principale de la ville, ne laissant ainsi aux usagers qu'une seule voie de passage, d'après le président de la société civile forces vives du Maniema, Me Stéphane Kamundala.

" Les eaux de pluie qui passaient dans les canalisations ont emporté la terre jusqu'à affaisser la route. On a mené des démarches au niveau de l'Office des Voiries et Drainage, au niveau de la province, les choses sont bloquées au niveau du ministère des infrastructures au niveau national. Maintenant, la société civile forces vives du Maniema demande à son excellence Monsieur le ministre des travaux publics et infrastructures de résoudre le plus rapidement possible la question de ce trou, de ces égouts au niveau de la province du Maniema ", a déclaré Me Stéphane Kamundala.

Il affirme que si rien n'est fait, ce trou va s'élargir et atteindre les maisons environnantes :

" Demain ou après-demain, ce trou va s'élargir et va emporter des maisons et ça va coûter plus que c'est que ça peut coûter aujourd'hui. La société civile recommande et demande à son excellence Monsieur le ministre national des Travaux publics et Infrastructures ainsi qu'aux autorités de FONER de mettre tous les moyens pour couvrir le plus rapidement possible ce trou qui constitue un danger pour la population de la ville de Kindu ".