Maroc: Soirée éclectique en clôture de la colonie de vacances 2022 des enfants du personnel de la MAP

Marrakech — Une soirée éclectique et riche en couleurs a été organisée, jeudi soir à Marrakech, en clôture de la colonie de vacances 2022 des enfants du personnel de l'Agence Marocaine de Presse (MAP), une échappée estivale placée, cette année, sous le signe : "Développons nos talents".

Rehaussée par la présence du Directeur Général de la MAP, M. Khalil Hachimi Idrissi, cette soirée vient clore un programme riche et varié d'activités ludiques, éducatives et artistiques organisées, 10 jours durant, dans le cadre de cette colonie de vacances.

La soirée de clôture qui a débuté avec la lecture de versets du Saint Coran, suivi de l'exécution de l'hymne national par les enfants bénéficiaires de cette initiative, s'est déroulée dans une ambiance conviviale et bon enfant pour la joie et le plaisir de l'ensemble des participants et de l'assistance.

Elle a été agrémentée par une série de prestations musicales et artistiques présentées, avec brio, par les enfants du personnel de la MAP, allant de la musique, au chant et choral, en passant par le théâtre, la danse et la poésie entre autres.

Intervenant à cette occasion, M. Khalil Hachimi Idrissi, a fait part de sa fierté d'être présent à cette soirée, le temps de partager avec les enfants de la MAP, leur joie et cette ambiance conviviale ayant marqué cette colonie de vacances, qui s'est déroulée dans des conditions excellentes et très positives en termes d'encadrement et d'organisation.

M. Hachimi Idrissi a, par la même occasion, adressé ses remerciements aux organisateurs et au staff éducatif et d'encadrement pour les efforts inlassables déployés afin que les enfants participants puissent bénéficier d'une série d'activités édifiantes, variées et constructives, et passer leurs vacances dans une bonne ambiance.

"Ce qui est très important et que nous attendons d'ailleurs de cette colonie est votre sentiment d'appartenance à la même famille : A la famille naturelle bien évidemment, et à la famille professionnelle à laquelle appartiennent vos parents", a dit le DG de la MAP.

Et de poursuivre qu'il s'agit là d'une démarche de la MAP et de sa Fondation pour illustrer l'intérêt particulier porté aux actions culturelles, sociales et récréatives au profit du personnel de l'Agence et de leurs familles.

"Depuis que la Fondation est entrée en fonction, nous avons opté pour une devise seule et unique à savoir : Des services de qualité supérieure (....) C'est pour cela, nous oeuvrons à préserver cette devise et nous en sommes tellement fiers chaque fois que l'occasion se présente car, notre engagement est de donner à nos enfants ce que nous avons de meilleur", a conclut M. Hachimi Idrissi.

Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l'information en continue de la MAP, le Secrétaire Général de l'Agence, M. Rachid Boumhil, s'est félicité du succès de cette huitième colonie de vacances des enfants du personnel de la MAP, notant que cette échappée estivale est l'occasion pour les enfants de vivre des moments de joie, de détente et d'épanouissement.

Après avoir rappelé que cette colonie de vacances intervient après deux ans de rupture en raison de la Covid-19, il a loué l'ambiance conviviale et l'excellente organisation de cette colonie comme en témoigne, a-t-il dit, la joie et la grande satisfaction exprimées par les enfants bénéficiaires.

"Cette colonie offre aussi l'opportunité de présenter et mettre en valeur le travail sérieux et de qualité de la MAP ainsi que les prestations à vocation sociale qu'offre la Fondation à l'ensemble du personnel de l'Agence", a ajouté M. Boumhil, émettant le voeu de voir la FMAP réussir à tirer davantage vers le haut la qualité de ses actions pour les années à venir.

Hissée en tradition annuelle et en un moment de retrouvailles incontournable, cette colonie de vacances des enfants de la MAP, illustre, si besoin est, l'ensemble des efforts inlassables ainsi que l'attention toute particulière qu'accorde l'Agence Marocaine de Presse via sa Fondation, au bien- être et à l'épanouissement à tous les niveaux, de son personnel, de ses cadres, ainsi que de leurs enfants.

Elle témoigne aussi de l'importance que la Fondation- MAP accorde au développement du sens de créativité chez les bénéficiaires et à la création d'un véritable espace d'échange et de partage des connaissances.

Pour ce faire, un programme alléchant et des plus singuliers a été soigneusement concocté, avec au menu une série d'activités alliant épanouissement, divertissement, et éducation aux valeurs de citoyenneté, de civisme, de fraternité, de concurrence loyale et de respect mutuel, ainsi que la promotion de l'esprit d'équipe.

Au terme de cette soirée riche en couleurs, il a été procédé à la remise de médailles aux différents vainqueurs (filles et garçons) dans plusieurs disciplines sportives, outre des présents aux enfants de cette colonie de vacances.

Cette échappée estivale a bénéficié, cette année, à quelque 50 enfants, dont 14 filles, âgés entre 7 et 14 ans.

Elle a été encadrée et animée par un staff éducatif, supervisé par une équipe qualifiée de la Fondation- MAP, et composé de 13 cadres professionnels d'animation pédagogique, dont 10 accompagnateurs, diplômés et expérimentés, à raison d'un accompagnateur / accompagnatrice pour 5 enfants, outre 3 professeurs et coaches spécialisés dans la musique, le théâtre et le sport.

Les enfants bénéficiaires ont été au rendez-vous avec une série d'ateliers prenant en compte les penchants et talents des jeunes participants (choral, musique, théâtre ...), des activités sportives, des séances de natation, des excursions au parc de jeu "Palooza Land", ainsi que des visites dans la ville de Marrakech et sa région et aux espaces verts et sites historiques et naturels de la cité ocre.