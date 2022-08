Maroc: Le Maroc, un partenaire "important" pour l'Allemagne et l'UE

Berlin — Le Maroc est un partenaire "important" pour l'Allemagne et l'Union européenne (UE) et constitue également un pont vers l'Afrique du Nord et le sud du Continent, a souligné le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères.

"Les relations entre l'Allemagne et le Maroc ne sont pas seulement étroites entre les deux gouvernements, mais aussi entre des centaines de milliers de personnes dans les deux pays", a relevé le ministère dans un communiqué publié sur son site.

Et de rappeler que la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock et son homologue marocain Nasser Bourita étaient convenus, lors d'une vidéo-conférence en février dernier, de reprendre et d'approfondir les relations traditionnellement étroites et larges entre les deux pays.

Aujourd'hui, cinq mois plus tard, Mme Baerbock a effectué pour la première fois une visite dans le Royaume où elle a eu des entretiens avec M. Bourita afin de lancer un programme global de coopération "accrue", poursuit la même source.

L'Allemagne et le Maroc sont ainsi convenus d'intensifier la coopération, sur un pied d'égalité et dans le respect mutuel, dans tous les domaines, précise le ministère, citant notamment les domaines liés à la sécurité et à la politique énergétique et climatique ainsi que la coopération économique et dans les domaines culturel et éducatif.

Et d'ajouter que cette large coopération dans divers domaines devrait s'accompagner d'un dialogue stratégique multidimensionnel continu entre les deux pays.