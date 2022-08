Togo: Déjà une vingtaine de bourses gagnée par tirage au sort

La rentrée académique 2022-2023 se prépare pour les étudiants en quête de formation de qualité à l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA). Ainsi, l'Ecole la plus prestigieuse au Togo a depuis le 05 Août 2022, fait des heureux gagnants à travers des tirages au sort tous les samedis, permettant aux apprenants de gagner des bourses d'études pour le compte de l'année académique 2022-2023. Une manière pour le Fondateur-Directeur Général, Dr Charles BIRREGAH de motiver et d'apporter son soutien aux étudiants inscrits à l'ESA afin de soulager le paiement de leurs frais de scolarité en ce moment de vie chère au Togo.

Promouvoir l'excellence, la qualité et une formation inclusive constituent les points d'orgue de l'ESA qui chaque samedi maintenant, octroie aux étudiants des bourses d'études, ceci par des tirages aux sorts permettant à certains étudiants de fréquenter à zéro franc. Ainsi, vingt (20) étudiants ont déjà eu gain de cause en remportant des bourses 100%, 50% et 10% par jeu de tirage qui a commencé le 05 Août dernier et qui se poursuit.

Le processus pour y participer est tout simple. Vous payez vos frais d'inscription sur le compte de l'ESA soit à Orabank ou Ecobank, vous apportez la copie du bordereau de paiement que vous mettez dans l'urne sur l'un des deux sites de l'ESA (Agoè ou Super-Taco) et participez enfin aux tirages aux sorts tous les samedis sur le site ESA Agoè à partir de 10h00 et sur le site ESA Super-Taco à 11h00.

En effet, l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) forme dans les domaines tertiaires et technologiques pour l'obtention des diplômes de BTS, Licence et Master professionnels depuis 2010. Une formation de qualité avec des enseignants compétents, qualifiés permettant aux étudiants une insertion professionnelle rapide dans le monde de l'emploi, c'est le leitmotiv de l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA).

En vue de faciliter la mobilité des étudiants, plusieurs diplômes de l'ESA sont accrédités par le CAMES, reconnus par Word Education Service (Service Mondial d'Equivalence) des Etats-Unis, du Canada et Campus France qui valident les diplômes de l'ESA permettant la poursuite des études aux étudiants de l'ESA à l'international.

Parmi les offres de formation de l'ESA, une dizaine est cotée " EXCELLENCE " notamment Qualité Sécurité Environnement, Diplomatie Protocole et Relations-Publiques, Management des Organisations Sportives, Agro-Business, Gestion des Projets et Passation des Marchés etc... ... . sont des filières innovantes en plus des filières classiques disponibles à l'ESA. D'autres filières notamment Marketing digital et E-

commerce, Energies renouvelables et Efficacité Energétique et Sécurité Informatique-Cybersécurité-Cybercriminalité sont en cours. ESA forme également au cycle du DECOGEF (Diplôme d'Etude Comptable et de Gestion Financière) et DESCOGEF (Diplôme d'Etude Supérieure Comptable et de Gestion Financière) en vue de l'obtention du DECOFI

(Diplôme d'Expertise Comptable et Financière) de l'UEMOA.

Une formation professionnelle associant la théorie à la pratique, pour permettre aux apprenants d'être opérationnels une fois le diplôme obtenu.

Pour ce faire, des stages sont octroyés aux étudiants en fin de cycle pour pouvoir toucher du doigt les réalités en entreprise. C'est dans cette optique qu'un partenariat a été signé avec le Groupe Bureau Véritas. Une plateforme est alors créée spécialement pour faciliter la mise en œuvre de l'insertion professionnelle. Des visites d'entreprises et conférences sont organisées périodiquement à l'endroit des étudiants durant de l'année.

La plus prestigieuse Ecole de qualité au Togo a caractère multi référentielle est certifiée ISO 21001 : 2018 pour le management de ses formations et certifiée ISO 9001 : 2015 pour le système de management de la qualité. Ecole de référence au Togo et dans la sous-région, ESA a signé dix-sept (17) partenariats avec des Universités et Grandes Ecoles en Afrique, en Europe et aux Etats-Unis. Les plus récents sont ceux noués avec l'Ecole Supérieure d'Informatique et de Commerce (ESIC) de France pour la co-diplomation et poursuite des études en France ; celui avec l'Université Privée de Sousse de Tunisie pour la triple diplomation permettre aux étudiants d'étudier en Tunisie et le Groupe Bureau Véritas pour l'octroi de stages et d'emplois aux apprenants de l'ESA. Citant la palette de partenariats, celui avec l'Université de Douala du Cameroun permet une formation doctorale du personnel et des enseignants de l'ESA.

ESA a obtenu vingt-sept (27) distinctions honorifiques dont le Prix Arch de l'Europe à Francfort en Allemagne, le Prix Quality Crown à Londres en Angleterre, la Palme d'or de la Meilleure Ecole la plus dynamique la plus innovante du secteur de la formation dans l'espace UEMOA, la Palme d'or de la meilleure Ecole la plus dynamique et la plus innovante du secteur de l'Education au Togo, le Prix Excellence de la Qualité au Togo etc.

Il faut noter également que ESA est Champion en Handball masculin, Volleyball et Taekwondo aux Championnats universitaires 2022 au Togo. En outre, Champion universitaire du football masculin et féminin en 2019 ont été décernés à l'ESA.