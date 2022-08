Sénégal: Distribution de l'eau - Sen'eau annonce des perturbations

A travers un communiqué, la Sen'Eau informe que la Société nationale d'électricité (Senelec) va effectuer des opérations de maintenance de la traversée de 90KV Mékhé du poste de Tobène, demain samedi. Ces travaux vont entraîner un arrêt de la fourniture d'électricité de 07h à 16h. " Par conséquent, le suppresseur de Sen'eau situé à Mékhé sera à l'arrêt pendant toute la durée de la production ", lit-on dans ledit communiqué.

La production des usines d'eau potable de MS1 et 2 va être réduite de façon considérable, perturbant la déserte dans les zones telles que les localités desservies par le Lac de Guiers dans les régions de Louga et Thiès, Mbour et Joal Fadiouth, Rufisque et environs et Dakar et sa banlieue.

Les localités concernées à Dakar sont Almadies, Yoff et Ngor situées en bord de réseau.

Des camions citernes vont être mis en place pour soulager les populations des quartiers touchés.

La situation va revenir progressivement à la normale à partir du dimanche.