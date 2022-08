Congo-Kinshasa: Chancel Mbemba sur la C1 - "On doit passer les poules"

Dans un récent entretien avec à l'AFP, le nouveau défenseur de Marseille Chancel Mbemba s'est prononcé sur l'aventure en Ligue des Champions de son équipe cette saison.

"Pour nous c'est un défi. On veut faire plaisir aux supporters parce que pour eux ça fait longtemps. En 2020, avec le Covid, ils n'étaient pas là. On est un grand club, qui doit être le plus haut possible. On doit passer les poules, ce n'est pas facile mais c'est important pour donner une bonne image de l'OM", a déclaré Chancel Mbemba.

Arrivé cet été cet été à Marseille, le Congolais (RD Congo) a déjà disputé 3 matches et inscrit un magnifique but. Il a également la confiance de son entraineur et est bien partie pour être un cadre de l'équipe cette saison.

A noter que l'OM a hérité du groupe D de la Ligue des Champions UEFA saison 2022-2023 en compagnie de l'Eintracht Francfort, de Tottenham et du Sporting Portugal.