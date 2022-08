Algérie: Brest / Islam Slimani - " Je pense que je peux apporter un plus à cette équipe "

En marge de sa signature, le meilleur buteur de l'histoire des Fennecs d'Algérie, Islam Slimani a dévoilé les raisons qui l'ont poussé à choisir Brest pour poursuivre sa carrière.

Engagé pour une durée d'une saison plus une supplémentaire en option, Islam Slimani a officiellement rejoint le Stade Brestois 29, rejoignant ses coéquipiers en sélection Youcef Belaili et Haris Belkebla.

L'attaquant algérien de 34 ans est revenu sur les éléments qui l'ont poussé a opté pour Brest, sociétaire de Ligue 1 française.

"J'ai parlé avec Greg (Lorenzi, le directeur sportif du SB29) et le coach et j'ai senti de la confiance de leur part, c'est ce qu'il y a de plus important dans le football. Ici, ce sera un nouveau défi pour moi, ça va m'aider à me surpasser. Je pense que je peux apporter un plus à cette équipe, notamment grâce à mon expérience. Je ne visais pas spécialement la France, ça s'est fait au feeling. Je sais que la Ligue 1 est physique, qu'il faut faire beaucoup d'efforts et se battre à tous les matches pour gagner des points. Mais je pense savoir quoi faire pour être performant ici. En tout cas, je suis prêt ! ", a déclaré Slimani dans des propos rapportés par dzfoot.