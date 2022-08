Ile Maurice: Présence dans nos eaux - Une prolifération de méduses invite à la prudence

Pendant ces dernières semaines, des méduses ont été aperçues dans nos eaux. La plus récente alerte de la police remonte au mardi 23 août. Les méduses ont été aperçues à Belle-Mare par le National Coast Guard qui recommande la prudence au public.

Sollicité sur les méduses aperçues ces derniers temps, Vassen Kauppaymuthoo, ingénieur en environnement et océanographe, explique que "les méduses se multiplient lorsqu'il il y a des changements de conditions. Au niveau de la température, on observe une hausse en ce moment. La multiplication se fait aussi lorsqu'il y a davantage de nourriture comme un bloom de plancton. Ou encore cela peut être dû à des facteurs exogènes comme des problèmes de pollution, des changements dans la qualité de l'eau. Ces trois paramètres peuvent être en jeu."

Il ajoute que, globalement, les "floraisons" de méduses sont de plus en plus nombreuses à travers le monde, ce qui représente un danger pour les nageurs, ou encore pour les centrales nucléaires qui aspirent de l'eau de mer comme au Japon et dont les canalisations sont bouchées.

De plus, avec l'effondrement du stock de poissons provoqué par la surpêche industrielle ou des parties de pêche illégales, et par le réchauffement climatique, il y a moins de prédateurs. Il est estime que d'ici 2049/2050, la majorité des êtres vivant dans les océans seront les méduses. "C'est donc un animal qu'on devra s'habituer à voir beaucoup plus souvent, même dans notre région."

À savoir qu'il y a des méduses inoffensives, dont les piqûres ne provoquent aucune réaction, et d'autres qui sont mortelles comme le box jellyfish ou le man-o-war qui sont comme des sacs bleus avec de très longs filaments. Celles-ci sont dangereuses dans l'eau comme hors de l'eau, car leurs filaments réagissent à la pression. La prudence est donc de mise.