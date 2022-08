Sénégal/Sud-Soudan: Basketball-4e fenêtre Qualifications au Mondial 2023 - Sénégal-Sud Soudan - ce vendredi (21H30) les Lions démarrent par le Sud Soudan

Le Sénégal entame ce vendredi la dernière phase qui mène à la Coupe du monde avec la 4e fenêtre des Eliminatoires Zone Afrique qui démarre ce vendredi 26 août, à Monastir. Les Lions démarre par le grand duel qui l'opposera au Sud Soudan.

Après une préparation satisfaisante sous la houlette du nouveau sélectionneur Desagana Diop, les Lions doivent impérativement s'imposer pour conserver des chances de qualification après les prestations mitigées des 2e et 3e fenêtres. Une vaste mission devant cette formation considérée qui reste sur un sans-faute avec 6 victoires en autant de match au premier tour.

Considéré il y a quelques années comme un nain dans l'échiquier africain, le Sud Soudan sera au menu de l'équipe du Sénégal qui démarre ce vendredi à Monastir la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde de basket Zone Afrique. Ballotés aux quatre vents et au bord de l'élimination lors de la précédente fenêtre, les Lions retourne sur les parquets avec la ferme volonté de se relancer dans la course à la qualification. Cinquième au classement du groupe F après le premier tour, le Sénégal, qui décidé entre temps de confier les rênes de son équipe nationale à l'ancien international Desagana Diop sera face à un nouveau défi.

Après une préparation satisfaisant soldée par deux victoires contre le Cap Vert et une aux allures de revanche face à l'Egypte, la bande à Gorgui Sy Dieng le Sénégal devra se surpasser devant cet adversaire qu'il a réussi à surclasser lors du dernier afrobasket au Rwanda sur la marque de (104-75). Depuis cette compétition, les données ont positivement évolué du côté de Sud. Elle n'est sans doute plus ce nain d'Afrique. La formation façonnée par l'ancienne star de la NBA Luol Deng est vite transformée à une machine à gagner. A preuve son sans faute ( 6 victoires sur 6 dont une devant la Tunisie champion d'Afrique) est indicateur du niveau des Sud Soudanais. Ils ne serait qu'à trois victoires sur les six matchs qui restent pour décrocher une qualification historique pour sa toute première Coupe du Monde.

La sélection sénégalaise renforcer par les retours de Brancou Badio, Lamine Samb ou encore Amar Sylla. Les Lions enchaînent ce samedi le 27 août (18h30) en affrontant la Tunisie, double championne d'Afrique et dont la dernière défaite remonte aux demi-finales de l'Afrobasket disputé à domicile en 2015. Le Sénégal boucle la 4e fenêtre dimanche 28 août à 15h30 avec un duel avec le Cameroun (1-5). A rappeler que le Groupe F est composé de trois équipes des Groupes B et D du premier tour. Tous les résultats du premier tour ont été conservés pour le deuxième tour. Soient six équipes qui se retrouveront à Monastir pour y disputer chacune trois rencontres. Les matchs restants du 2e tour se joueront quant à eux entre le 24 et le 26 février 2023.