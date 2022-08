Angola: Élections - Adalberto Costa Junior conteste la victoire du MPLA

Les résultats provisoires des élections générales, portant sur 97% des votes, ont été dévoilés jeudi 25 août dans la soirée par la Commission électorale en Angola. Ils donnent la victoire du MPLA avec 124 députés, en très net recul par rapport aux derniers scrutins. Mais Adalberto Costa Junior, le candidat de l'Unita, a annoncé ce vendredi 26 août qu'il rejetait ces chiffres.

C'est au siège de l'Unita qu'Adalberto Costa Junior a pris la parole, en fin de journée, vendredi 26 août. Il s'agissait de sa première réaction depuis la publication des derniers résultats provisoires, qui ont vu le MPLA remporter les élections générales.

Le candidat de l'Unita a annoncé qu'il refusait la victoire du MPLA. Il rejette les chiffres donnés par la Commission nationale électorale. Adalberto Costa Junior a fait part du décompte parallèle opéré par son parti ; il a pris l'exemple de trois provinces dont les résultats seraient très différents.

Adalberto Costa Junior demande donc un nouveau décompte, réalisé cette fois par une commission indépendante, avec une participation internationale. Et ce décompte devra s'appuyer sur les procès-verbaux affichés dans chaque bureau de vote. Il a enfin demandé à ses partisans de rester calmes, alors que des appels à manifester commencent à circuler sur les réseaux sociaux. " La souveraineté reste au peuple ", a-t-il écrit sur son compte Twitter.

We do not recognize the results that were announced. UNITA challenges the National Electoral Commission to form an exempt and international commission to compare the official reports that we have against the reports they have. The sovereignty belongs to the People.-- Adalberto Costa Júnior (@AdalbertoCostaJ) August 26, 2022