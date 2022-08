Maroc: L'aéroport de Tétouan frôle la barre des 100.000 voyageurs en 7 mois

Quatre compagnies aériennes desservent la ville, à travers 18 vols hebdomadaires vers des destinations européennes

L'aéroport international Saniat R'mel de Tétouan a frôlé, jeudi, pour la première fois de son histoire, la barre des 100.000 voyageurs annuels, et ce depuis la reprise du trafic aérien international au niveau de l'aéroport le 12 février.

A cet effet, l'Office national des aéroports (ONDA) a organisé une réception en l'honneur du 100.000è passager. Il s'agit de Mme Oucharki Ibtisam, une Marocaine résidant en Espagne, qui est arrivée à Tétouan en provenance de l'aéroport de Malaga Costa del Sol, via le vol n° FR 4539.

L'aéroport Saniat R'mel de Tétouan a accueilli 88.129 passagers à fin juillet dernier, contre 23.336 durant la même période de 2019, soit un taux de récupération de 378%, selon l'ONDA.

Quatre compagnies aériennes desservent Tétouan, à travers 18 vols hebdomadaires vers des destinations européennes, à savoir Malaga avec cinq vols aller-retour, Madrid (trois vols), Séville (deux vols), Bruxelles (deux vols), Charleroi (deux vols), Marseille (deux vols), et Alicante (deux vols), en plus de deux lignes aériennes intérieures reliant Tétouan à Casablanca et Al Hoceima.

A cette occasion, le directeur de l'aéroport Saniat R'mel de Tétouan, Hassan Limouni, a souligné que l'aéroport célèbre aujourd'hui un événement sans précédent dans son histoire, après avoir dépassé la barre des 100.000 passagers annuels, en moins de sept mois, notant que ce nombre est appelé à augmenter.

Dans une déclaration à la MAP, M. Limouni a relevé que l'aéroport de Tétouan a pris un nouveau tournant en ce qui concerne le nombre de passagers, ainsi qu'en matière de réalisations et de mise à niveau, grâce à la fédération des efforts de tous les partenaires.

Le responsable a assuré que cette performance est due à la dynamique qu'a connue l'aéroport au cours des dix dernières années, au cours desquelles le trafic aérien a été multiplié par environ 8, en passant d'environ 7.400 passagers en 2011 à plus de 61.200 passagers en 2021, ce qui a permis à l'aéroport de franchir la barre des 100.000 passagers cette année, avec un taux de croissance annuel moyen de 24%.

Pour sa part, Mme Oucharki a exprimé sa joie d'être la 100.000è passagère ayant transité via l'aéroport Saniat R'mel durant cette année, notant qu'elle a pris l'habitude de se rendre au Maroc via cet aéroport, compte tenu de la qualité de ses services et la proximité entre son lieu de résidence à l'étranger et sa ville natale.