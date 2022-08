Sénégal: Modernisation de la station d'épuration de Cambérène - Démarrage des travaux de l'émissaire marin

Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a lancé, hier, les travaux de construction d'un émissaire marin aux abords de la plage Malibu de Guédiawaye. Ces travaux, dont le coût est estimé à 42 milliards de FCfa, entrent dans le projet d'extension, de réhabilitation et de modernisation de la station d'épuration de Cambérène.

Dans le projet d'extension, de modernisation et de réhabilitation de la station d'épuration de Cambérène, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a procédé, hier, au lancement des travaux. Il s'agit de réaliser, sur place, un émissaire d'une longueur de 5,2 km et d'un diamètre de 1,4 km. Cet émissaire permettra d'évacuer les eaux très loin aux larges de la plage. Ce qui évitera leur retour vers le rivage. En effet, avec la réalisation de cet ouvrage, on assistera à la satisfaction d'une vieille doléance des populations et des défenseurs de l'environnement. La construction de cet ouvrage consiste à poser une tranchée souterraine avec précision. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a rappelé que ce projet, qui va impacter 1.600.000 habitants concerne quatorze communes. Normalement, les travaux prendront fin au mois de décembre 2022.

À l'en croire, ce projet comporte trois composantes. " La première qui est à 95% d'exécution concerne la réhabilitation, l'extension et la modernisation de la station d'épuration de Cambérène pour un montant de 20 milliards de FCfa, hors taxe. Cette composante va permettre de faire passer la capacité de traitement de la station de Cambérène de 19.000 à 92.000 mètres cube / jour. D'où la multiplication, presque par 5, de la capacité de traitement de cette station ", a expliqué le ministre.

La deuxième composante, selon lui, est le déménagement de l'émissaire de la station d'épuration de Cambérène pour un coût de 15 milliards de FCfa, hors taxe. " Cette composante prévoit la mise en place d'une station de pompage de 5.300 mètres cubes / heure et la pose d'une conduite de 1.400 millimètres de diamètre sur 5,2 km de longueur ", a fait savoir Serigne Mbaye Thiam.

Toujours dans la deuxième composante, il y aura la réalisation d'un émissaire en air de diamètre de 2.000 millimètres en béton par microtunnelage sur une longueur de 1,2 km et la pose de cent mètres de tuyaux de 100 mètres. La troisième composante est celle qui s'occupe du contrôle, de la gestion de l'aspect environnemental et social représentant un montant de sept milliards environ. " Tout cela porte le coût global du projet à 42 milliards de FCfa, hors taxe ", a indiqué Serigne Mbaye Thiam, précisant qu'il s'agit de la haute technologie avec du matériel très lourd. Il a également assuré que toutes les garanties ont été prises pour un traitement de cette eau et même des odeurs.

Un portefeuille de projets de 200 milliards de FCfa

Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a indiqué, hier, lors du lancement des travaux d'extension, de modernisation et de réhabilitation de la station d'épuration de Cambérène, que le projet entre aussi dans une ambition plus forte du président de la République pour l'amélioration des conditions de vie de la population dakaroise. D'ailleurs, un tel projet est une première en Afrique de l'Ouest.

" Ce projet vient au moment où l'État est en train de mettre en œuvre le programme de dépollution de la baie de Hann pour un montant de 90 milliards de FCfa et pour lequel les travaux sont en cours ", a rappelé le ministre. Il est mis en œuvre à côté d'un autre projet portant sur le renouvellement du collecteur de Hann-Fann qui suppose le renouvellement de 100 km de réseaux secondaires jouxtant ce collecteur. Il a révélé que c'est un projet de 82 milliards de FCfa qui est en cours d'exécution et qui a été lancé au cours du mois d'avril.

Cette station de Cambérène arrive également au moment où il y a le renouvellement du réseau de la Médina pour 2,5 milliards de FCfa. En perspective, le ministre a évoqué, en même temps, le projet d'assainissement de la corniche-ouest dont le contrat n'est pas encore signé, mais pour lequel les négociations sont très avancées. Le coût est de 114 milliards de FCfa.

À cela, s'ajoute le volet " Assainissement autonome de la banlieue " pour lequel un autre projet de six milliards est encore en train d'être exécuté. " Au total, nous sommes à un portefeuille de projets de 200 milliards de FCfa en cours d'exécution sans compter celui pour lequel nous continuons à négocier pour la corniche pour un montant de 114 milliards de FCfa ", a mentionné le ministre de l'Eau et de l'Assainissement.