Afrique: Nouvel ordre mondial de l'information et de la communication - Macky Sall plaide pour plus de justice et d'équité

Dans le message de félicitations adressé au 5ème Forum sur la coopération des médias sino-africains, le Président Macky Sall plaide en faveur d'un Nouvel ordre mondial de l'information et de la communication (Nomic) plus juste et plus équitable.

BEIJING (CHINE) - En sa qualité de co-président du Forum de coopération Chine-Afrique (Focac), le Président de la République Macky Sall, dans un message lu par l'Ambassadeur du Sénégal en Chine, Ibrahima Sory Sylla a appelé à conforter le plaidoyer pour un Nouvel ordre mondial de l'information et de la communication plus juste et plus équitable.

Ce message du Président Sall a été délivré lors de l'ouverture du 5ème Forum sur la coopération des médias sino-africains qui s'est ouvert, hier à Beijing, en Chine. " À l'heure où la révolution du numérique s'accélère, grâce notamment aux nouvelles possibilités qu'offrent les technologies de l'intelligence artificielle, de la 5G et d'icloud, la coopération sino-africaine dans le domaine médiatique s'avère encore plus pertinente ", a écrit le Chef de l'État.

Selon lui, " la bataille médiatique " se gagne par l'information et la communication qui en constituent les deux fronts stratégiques, surtout que le monde est devenu un village planétaire où l'information, vraie ou fausse, circule de manière instantanée et en boucle. " D'où la nécessité de maîtriser au mieux notre environnement médiatique, gérer nos intérêts stratégiques et conforter notre plaidoyer pour un Nouvel ordre mondial de l'information et de la communication plus juste et plus équitable ", a lancé le Président Sall.

Le Forum sur la coopération des médias sino-africains est une activité parallèle du Focac. Il a été mis en place depuis 2012 pour promouvoir la coopération et la collaboration entre médias chinois et africains.

Pour la 5e édition de ce Forum, qui s'est tenu en virtuel et en présentiel, du 25 au 26 août 2022, on a noté la présence de plus de 240 représentants, en provenance de la Chine et de 42 pays africains, de départements gouvernementaux, d'institutions médiatiques, d'entreprises audiovisuelles, d'ambassades africains en Chine, de la Commission de l'Union africaine et de l'Union africaine de radiodiffusion. Le Forum a été organisé conjointement par l'Administration nationale de la Radio et de la Télévision de Chine, le Gouvernement populaire de la Municipalité de Beijing et l'Union africaine de radiodiffusion.

Lors de la cérémonie d'ouverture, les co-présidents du Focac, Xi Jinping de la Chine et Macky Sall du Sénégal, ont ainsi délivrés des messages de félicitations. D'après le Président Sall, les médias chinois et africains doivent garder leur vocation traditionnelle d'outils de veille, d'éveil, d'éducation et de diffusion de nos valeurs de culture et de civilisation. " Nos médias contribuent à l'affirmation et à la Défense de notre identité culturelle et civilisationnelle, en restant ouverts aux apports fécondants de l'extérieur ", s'est exprimé le Président Macky Sall.

Il a aussi salué la longue tradition sino-africaine de coopération culturelle, artistique et médiatique sino-africains, à travers des échanges de divers programmes " aidant à la découverte réciproque et à la compréhension mutuelle entre nos peuples ". Le Président Sall estime que ces échanges favorisent l'amitié, l'estime et la fraternité entre nos peuples. " La mise en œuvre du projet d'accès à la télévision par satellite dans 10 000 villages africains en est une belle illustration ", s'est-il félicité.

Dans son message de félicitations lu par Huang Kunming, Secrétaire du Secrétariat général et Ministre du Département de la Communication du Comité Central du Parti Communiste Chinois, le Président chinois Xi Jinping a demandé que la coopération entre médias chinois et africains se développe davantage pour ainsi permettre aux deux peuples de mieux se connaître.

Formation de plus de 3000 professionnels africains

Mis en place depuis 2012, le Forum sur la coopération des médias sino-africains fête, cette année, ses dix ans. Une occasion de revenir sur le bilan de la coopération entre la Chine et le continent africain ainsi que les projets de collaboration actuels et à venir. Selon Huang Kunming, Secrétaire du Secrétariat général et Ministre du Département de la Communication du Comité central du Parti communiste chinois, plus de 3000 professionnels africains ont été formés par la Chine depuis 2012 et dans divers domaines de l'industrie des médias.

Le Directeur général de l'Union africaine de la radiodiffusion, Grégoire Ndjaka, a ainsi appelé à une coopération plus dynamique et à un partenariat stratégique de la Chine pour les projets de sa structure qui ambitionne de créer un centre de formation aux métiers des médias. Racine Talla, Directeur général de la Radiotélévision sénégalaise, qui est aussi intervenu, en ligne, s'est félicité de la collaboration entre la Rts et la Chine avec la diffusion de séries et de dessins animés chinois. Il s'est réjoui du partenariat entre la télévision publique sénégalaise et celle chinoise, la Cctv, pour la production de séries de reportages qui permet de mieux connaître le Sénégal.