Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 Aout 2022

Burkina Faso: Durée de la Transition - Vers un réajustement du chronogramme

Le vendredi 26 août 2022 le Premier ministre Albert Ouédraogo et certains membres du gouvernement ont tenu une rencontre avec les différents membres de la classe politique. Les échanges ont porté essentiellement sur le chronogramme de la transition en vue de la préparation des prochaines échéances électorales. Le délai de la transition qui était prévu pour 36 mois a été revu en accord avec la Communauté Économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) et ramené à 24 mois. A cet effet, un réajustement du chronogramme de la transition s'impose. (Source : Burkina 24)

Gabon : Affaire Santullo - Une victoire pour Libreville en Suisse

Faisant partie des avoirs du groupe Santullo gelés à la demande des autorités gabonaises, selon le journal économique en ligne Zonebourse.com. Selon cette source, le tribunal pénal fédéral suisse a rejeté le 24 août la demande de levée du séquestre sur un montant de près de 12 millions de dollars soit 7, 880 milliards de francs Cfa déposé dans une banque locale. Une nouvelle victoire pour le Gabon qui mène la guerre contre la corruption et les détournements des deniers publics. Le tribunal pénal fédéral suisse a rejeté la demande de levée du séquestre sur un montant de près de 12 millions des comptes du groupe Santullo. (Source : Gabonrevews)

Niger : Mission parlementaire - Des députés ont séjourné à Zinder

Les membres de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale ont séjourné le week-end dernier dans la région de Zinder où ils ont effectué des visites dans les départements de Gouré, Mirriah et Kantché. La mission conduite par le député national Malam Moctar Garba s'est rendue dans le département de Gouré, première étape où elle a tenu une séance de travail avec les autorités préfectorales pour faire le point de la situation sécuritaire dans ce département et les stratégies à mettre en œuvre pour lutter contre le grand banditisme. (Source : Anp)

Guinée : Gestion de la transition - front uni contre la Junte au Pouvoir

En Guinée, le parti d'Alpha Condé se rapproche de ses adversaires d'hier les plus farouches. A savoir l'Anad dont est membre l'Ufdg de Cellou Dalein Diallo et le Fndc- politique piloté par l'Ufr de Sidya Touré. Pour faire face à la junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. (Source : africaguinee.com)

Sénégal : Ticad8 - Macky Sall à Tunis

Le Président Macky Sall a quitté Dakar le vendredi 26 août 2022 pour prendre part à la 8ième édition de la Ticad en Tunisie qui se tiendra du 27 au 28 août à Tunis.Trois thématiques majeures seront abordées au cours des travaux. Citons entre autres : 'transformer l'Afrique en une région à la croissance vigoureuse en tirant parti de la résolution des problèmes sociaux pour en faire des opportunités de développement'. (Source : senegaalnet.com)

Côte d'Ivoire : Affaire Pulchérie Gbalet - Les précisions du Procureur de la République

Selon le Procureur Richard Adou, « Dame Pulchérie Gbalet a été interpellée et déférée à mon Parquet. Une information judiciaire a été ouverte à son encontre et suit son cours pour les faits, d'entente avec les agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire et diplomatique de la Côte d'Ivoire ». Par ailleurs, elle est accusée de manœuvres de nature à jeter le discrédit sur les institutions et à occasionner des troubles graves à l'ordre public et de diffusion de nouvelles fausses de nature à entrainer une atteinte au moral de la population. (Source : Fratmat.info)

Tchad : Dialogue national - De débats houleux au cours des travaux

Alors que la question de la prise des décisions au dialogue national fait débat entre ceux qui optent pour le vote à main levée et d'autres à bulletin secret, le Codni en faisant la synthèse, a adopté le consensus pour la prise des décisions. En cas de non consensus, le Codni décide que ce soit le présidium qui décide de la nature du vote. Soit ce qui est initialement prévu dans l'avant-projet de règlement intérieur élaboré par le Codni. Après quoi, le président du Codni, Acheikh Ibn Oumar a annoncé que le règlement intérieur est adopté sous réserve d'ajout de quelques amendements et que les travaux vont reprendre le samedi, 27 août à 10h pour la mise en place du présidium. (Source : Tchad infos)