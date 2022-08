Congo-Kinshasa: Les opérations militaires conjointes FARDC-UPDF prolongées de deux mois

Les armées ougandaise et congolaise ont décidé, vendredi 26 aout, de prolonger de deux mois, les opérations militaires dénommées " Ushuja " qu'elles mènent conjointement contre les ADF et autres groupes armés dans les territoires de Beni au Nord-Kivu et Irumu en Ituri.

Cette décision a été prise au terme de deux jours des travaux d'évaluation de la troisième phase et de planification de la quatrième de ces opérations conjointes, tenus à Fort Portal, une ville ougandaise du district de Kabore.

Prolongées le 1er Juin dernier pour une durée de deux mois, ces opérations militaires conjointes dénommées " Ushuja " viennent d'être prolongées de nouveau de deux mois.

Dans sa déclaration à la fin de ces travaux, le général-major congolais, Camille Bombele Luhola, coordonnateur des opérations conjointes FARDC-UPDF, a indiqué que tous les grands bastions des rebelles ADF ont été détruits et conquis par les deux forces depuis le lancement de ces opérations.

Pour lui, cette nouvelle prolongation qui a été décidée par la haute hiérarchie militaire de deux Etats, permettra aux deux forces de mettre fin complètement aux groupes armés qui écument les territoires de Beni au Nord-Kivu et Irumu en Ituri notamment les rebelles de l'ADF.

Le général-Major Camille Bombele a fait savoir que durant ces deux mois, les deux forces vont mettre fin à tous les groupes armés y compris les ADF, avant même l'expiration de ce délai.

Ces opérations conjointes ont été lancées le 30 novembre 2021 contre les ADF et autres groupes armés dans le territoire de Beni au Nord-Kivu et Irumu en Ituri. Au moins 1700 militaires ougandais ont été déployés au Nord Kivu et en Ituri. Ils traquent, avec les FARDC, les groupes armés.