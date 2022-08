Madagascar: L'AJ Auxerre, l'équipe à surveiller pour suivre les deux Malgaches de Ligue 1

Avec la fin de contrat de Jérémy Morel en juin dernier au FC Lorient, aucun joueur de Madagascar n'était présent en Ligue 1 jusqu'à la signature du crack Rayan Raveloson à l'AJ Auxerre. Le milieu défensif est arrivé au club promu avec l'envie de s'imposer en Ligue 1, après un passage réussi en MLS. Et pourquoi pas offrir une belle image du football malgache dans l'Hexagone.

À Auxerre, on multiplie les idées et les paris pour créer une équipe compétitive pour Jean-Marc Furlan. Très exigeant, à la fois dans le jeu qu'il veut imposer à son équipe et les efforts à la récupération du ballon, l'entraîneur attendait plusieurs recrues afin d'avoir un effectif capable de se maintenir en L1. Pour le moment, l'AJA a alterné entre des joueurs expérimentés de Ligue 1, des bonnes pioches en Ligue 2 et même des joueurs venus de l'étranger. Logiquement, en tant que promu, Auxerre fait face à des difficultés énormes pour recruter, tant dans le budget que pour convaincre des footballeurs d'un projet ambitieux et d'un maintien en Ligue 1.

Au début de mercato, les Auxerrois ont récupéré Benoît Costil pour son expérience et son bagage pour l'élite. Le portier de 35 ans est arrivé pour concurrencer Donovan Léon, pourtant grand artisan de la montée en L1. Pour le moment, le Bordelais est le titulaire aux cages, même s'il est sur une série de plus de 20 matchs consécutifs avec au moins un but encaissé. S'il sort d'une grosse prestation à Montpellier dimanche, de quoi lui permettre d'être dans l'équipe-type du week-end de L'Equipe, Costil est tout de même menacé puisque Léon a sorti de belles performances en Ligue 2 l'an passé.

Mais ce n'est pas tout, puisque d'autres joueurs sont venus renforcer les différents postes : Denys Bain de Brest, Julien Janvier de Bretnford, Gideon Mensah de Salzburg, Brayann Pereira de Lens, Kays Ruiz-Atil (libre de tout contrat), Youssouf M'Changama de Guingamp, Nuno Da Costa de Nottingham Forest ou encore M'Baye Niang de Bordeaux. Les profils recrutés sont pour la plupart des anciens de la Ligue 1 ou du moins des joueurs expérimentés, même si d'autres éléments comme Kays Ruiz-Atil doivent amener un peu de folie dans l'effectif.

Dans le groupe de Jean-Marc Furlan, deux Malgaches sont dans l'effectif et pourraient bientôt avoir un énorme rôle à jouer dans l'équipe et le potentiel maintien, même si ce n'est pas forcément gagné selon les paris Ligue 1 en ligne.

Kenji-Van Boto a fêté sa première titularisation ce week-end face à Montpellier et a sorti une prestation plutôt convaincante. S'il n'est pas encore international malgache, il pourrait rapidement rejoindre la sélection s'il enchaine les bonnes prestations avec l'équipe de Jean-Marc Furlan. Boto pourra demander des conseils concernant Madagascar à Rayan Raveloson, habitué aux matchs internationaux. Arrivé cet été en provenance du LA Galaxy, le milieu de terrain défensif de 25 ans ne compte qu'une petite apparition en ligue 1. Toutefois, ce qu'il a fait en MLS (3 buts, 2 passe sen 22 matchs cette saison) devrait l'aider à s'installer petit à petit comme une valeur sûre de l'AJA. De bonne augure pour le foot malgache.