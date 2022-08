Afrique: CHAN 2023 - Tous les buteurs contre les Seychelles sur le terrain

Roro va reconduire en totalité toute la défense de la dernière rencontre des Barea avec Nina dans les buts, cet après-midi contre les Zèbres du Botswana.

On ne change pas une équipe qui a gagné contre les Seychelles. C'est le choix fort du head coach Roro Rakotondrabe pour le match de cet après-midi contre le Botswana. C'est en tout cas ce que laisse supposer la dernière séance d'entrainement à l'heure du match c'est-à-dire à 16 h à Madagascar.

C'était au Obad Itoni Chilume Stadium pour une séance supposée à huis-clos mais en présence de quelques Botswanais et très certainement des membres du staff de leur équipe nationale. Comme il fallait s'y attendre, l'entraîneur a reconduit en totalité toute la défense avec Nina dans les buts. Datsiry et Berajo occupent la charnière centrale et Tantely et Dadafara seront sur les flancs avec un rôle de piston dévolu à la latérale gauche du CFFA.

Au milieu à quatre, Ando Racap assure le poste de sentinelle tandis que Dax retrouvera son poste de meneur. Tsiry de Fosa Juniors sera au milieu avec Carlos du CFFA. Les deux attaquants ne seront autres que l'indispensable Drogba et Tendry de Disciples FC. En un mot, il s'agit pour l'écrasante majorité des buteurs contre les Seychellois notamment Dax Tendry, Drogba et Carlos. Ce 4-4-2 restera toutefois mobile et peut se transformer en un 4-3-3 avec Carlos sur le côté gauche et même un 3-5-2 en faisant monter Dadafara d'un cran.

Tout dépend du système adopté par les Botswanais, précise encore Roro Rakotondraibe qui s'attend à tout et même à une victoire sur terre hostile. La meilleure option pour se qualifier pour la phase finale en Algérie. Comme tout semble réussir au sport malgache en ce moment à l'image du judo, du rugby féminin et du basket U18 garçons, le football peut enfin leur emboîter le pas. À commencer par cette CHAN.