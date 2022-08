Madagascar: Trafic illicite - 17,390 kilo d'or interceptés à l'aéroport d'Ivato

Les 10 lingots d'or étaient censés être entreposés dans les toilettes de l'avion d'Air Madagascar à destination de Paris. Mais le passeur a été interpellé lors de son passage à bord d'un véhicule au niveau du Poste d'Accès Routier d'Inspection et de Filtrage (PARIF).

Face aux dispositifs de contrôle de plus en plus hermétiques du terminal international de l'aéroport d'Ivato, les trafiquants changent de mode opératoire.

Passeur

Cette fois-ci, ils ont fait appel à un passeur pour les aider à introduire de l'or à bord du vol MD 050 d'Air Madagascar à destination de Paris. En effet, un chauffeur de la SOFITRANS a transporté les 17,390 kilogrammes d'or à bord de la voiture utilisée pour acheminer les produits notamment alimentaires à bord du vol. Selon les procédures en vigueur, tout véhicule voulant circuler sur le tarmac doit obligatoirement passer au niveau du PARIF géré par AMARANTE.

Suite au contrôle, les agents de cette société de sûreté et de sécurité, opérant au terminal C de l'aéroport international d'Ivato, ont découvert les premiers lingots cachés dans le compartiment à crique de la voiture. Un passage au scanner et une fouille plus minutieuse de la voiture ont permis aux agents de découvrir d'autres lingots. " En tout, il y avait 10 lingots d'or totalisant 17,390 kilos répartis dans 4 colis ", a précisé le Directeur Général des Douanes Lainkana Zafivanona Ernest, lors d'un point de presse qu'il a donné hier, conjointement avec le Secrétaire Général du ministère des Mines et des Ressources Stratégiques Henri Razananirina.

Cerveaux

Le chauffeur de la voiture a été arrêté. Il aurait avoué selon nos informations qu'il aurait récupéré les colis près d'une station-service et aurait eu pour mission de déposer l'or dans les toilettes de l'avion d'Air Madagascar. Ce qui signifie qu'il n'est donc que le passeur et que les cerveaux du trafic sont parmi les passagers. " Les enquêtes continuent et un avis de recherche sera lancé ", a déclaré un responsable des services de la gendarmerie de l'aéroport. Une nouvelle tentative d'exportation illicite des richesses nationales vient donc d'être démantelée.

Selon les éléments de l'enquête, la destination finale de ces lingots d'or n'est autre que Dubaï. En effet, des faux documents ont été découverts avec les lingots d'or. " Il y a par exemple une fausse déclaration en douane portant le numéro 184 alors que la dernière référence de déclaration porte déjà le numéro 2358 " selon les précisions du DGD. Par ailleurs, des faux documents se référant au ministère des Mines et du Pétrole, un département qui n'existe pas à Madagascar, ont été trouvés. Les auteurs de cette énième tentative de trafic d'or à grande échelle risquent gros car il s'agit d'infractions multiples : minière, douanière et pénale.