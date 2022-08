Madagascar: JMJ 10e édition - Les jeunes appelés à lutter contre le changement climatique

Les Journées Mondiales de la Jeunesse ou JMJ, l'événement phare de la semaine qui vient, en est à sa 10e édition cette année. Pour cette édition, l'accent sera mis sur la sensibilisation des jeunes à la lutte et à l'adaptation au changement climatique.

Plus de 30 000 jeunes venant de tous les diocèses et des 23 régions de Madagascar seront attendus à la 10e édition de la journée mondiale des jeunes à Madagascar, qui se déroulera à Antsirabe du 30 août au 04 septembre prochain. L'équipe coordinatrice de la Fédération nationale des jeunes catholiques (VPKT) a sollicité le Programme PAGE 2 de la GIZ, un appui dans toutes les démarches de renforcement de capacité, de sensibilisation sur la lutte contre le changement climatique et l'éducation à l'environnement avant et pendant cette dixième édition de la JMJ à Madagascar.

L'analyse des trois dernières éditions des Journées Mondiales de la Jeunesse à savoir la septième en 2012, la huitième en 2015, et la neuvième en 2018, a en effet permis de constater que ces événements représentent un véritable champ de sensibilisation et de conscientisation des jeunes.

Environnement. Dans cette perspective, l'équipe coordinatrice de la Fédération nationale des jeunes catholiques (VPKT) lance l'organisation de la dixième édition, selon l'orientation de la conscientisation au niveau national sur l'écologie intégrale et la démarche vers une conversion écologique effective par les jeunes, pour les jeunes et pour toutes les générations présentes et futures.

Ainsi, des films relatifs aux activités du programme seront diffusés en séances plénières durant 5 jours, pour atteindre les 30 000 jeunes. Ils seront sensibilisés sur les initiatives de promotion de chaînes de valeurs liées à la conservation et de protection de l'environnement initiées par PAGE 2 et auront l'opportunité de participer effectivement à toutes les activités dans le cadre de l'agenda Climat et environnement durant cet événement. Il est attendu que ces jeunes aient une bonne compréhension du changement climatique, des actions à entreprendre ainsi que des pratiques et gestes écologiques à adopter à l'issue de ces JMJ.