Congo-Kinshasa: Masisi - Les groupes armés accusés de diverses exactions contre les civils à Osso

La société civile du territoire de Masisi (Nord-Kivu) a accusé, vendredi 26 aout, les groupes armés de pillage, de tracasserie et d'extorsion et diverses exactions sur les civils dans les villages du secteur Osso.

Selon le rapporteur général de cette structure, Telesphore Mitondeke, ces hommes armés imposent des taxes, allant de 1500 à 3000 francs (1,5 USD) et opèrent des arrestations arbitraires.

Des actes qu'il condamne et demande aux autorités militaires de renforcer les effectifs militaires et autres services de sécurité afin de rétablir la paix et la stabilité dans cette région.

" La situation reste préoccupante et cela est due soit à l'absence ou à l'insuffisance des effectifs de services de sécurités et de défenses dans la zone. D'où la nécessité de couvrir toutes les zones stratégiques en territoire de Masisi par les différents services de sécurités, enfin que la paix et la stabilité soient rétablies tant attendues par la population ", a déclaré Telesphore Mitondeke.

De son côté, le porte-parole des opérations Sokola 2, lieutenant-colonel Njike Kaiko, assure que les effectifs militaires suffisants sont toujours déployés dans le territoire de Masisi.

Cet officier des FARDC a en outre appelé à la collaboration de la population, en dénonçant l'ennemi.

Ce qui, selon lui, permettra à l'armée de traquer ces inciviques [NDLR : miliciens].