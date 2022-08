Afrique: Basket - " Without Borders Africa " - Lova et M'Madi au Caire

Les deux internationaux malgaches ont quitté le pays, hier, en direction du Caire pour le camp de basket-ball organisé par la NBA.

Deux Malgaches dans la cour des grands. Lova Andriatsarafara, le capitaine des Ankoay et M'Madi Mathias, meilleur joueur et marqueur de l'Afrobasket U18 participent au camp " Basket-ball without borders ".

Les deux joueurs sélectionnés par la NBA section Afrique ont quitté le pays, hier, à destination du Caire, Egypte. Ce camp est organisé par la NBA Afrique et la FIBA du 28 au 31 août 2022. Ils seront près de 60 meilleurs jeunes joueurs africains âgés de 18 ans à participer à ce grand rassemblement. Des joueurs, des entraîneurs et des légendes de la NBA Brogdon et Williams (Boston Celtics), Azubuike (Utah Jazz), Bamba (Orlando Magic), Green (New Orleans Pelicans), Finch (Minnesota Timberwolves), Billups (Portland Trail Blazers), Kerr (Golden State Warriors) et Unseld Jr (Washington Wizards) encadreront les joueurs pendant ces quatre jours.

Plusieurs activités seront au programme dont des ateliers sur les compétences de vie, le développement de l'esprit d'initiative et les programmes de service communautaire en plus des exercices de basketball. Des grands noms du basket mondial seront présents dans la capitale égyptienne au complexe sportif Hassan Mostafa du Caire et auront un aperçu du niveau et du potentiel des joueurs du continent qui pourraient intégrer la ligue américaine (NBA).

Mathias M'Madi, le meneur de jeu des Ankoay compte évoluer dans le championnat américain d'ici à 2024-2025. Lova du haut de ses 2m05 a également toutes ses chances et sa voie dans le monde du basket-ball professionnel.