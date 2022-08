Tunisie: Sur les traces de nos expatriés - Ajaccio mise sur Touzghar

A 35 ans accomplis, l'attaquant Yoann Touzghar ne semble pas près de raccrocher. Partant de Troyes, l'ex-avant du CA, passé aussi par Sochaux, Auxerre et le RC Lens, a opté pour les insulaires d'Ajaccio en vue de bénéficier de davantage de temps de jeu.

L'Athletic Club d'Ajaccio tentera par ce recrutement de stimuler son secteur offensif, quelque peu en berne depuis les trois coups du championnat de la Ligue 1 française, là où l'AC Ajaccio occupe jusque-là une peu envieuse place. Enfin, pour revenir à Touzghar, avant de quitter Troyes, il n'entrait plus dans les plans de l'entraîneur de l'Estac, Bruno Irles, depuis quelque temps déjà. Annoncé par la suite dans les petits papiers de l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Laurent Batlles, Touzghar a fini par atterrir à Ajaccio dans le cadre d'un transfert libre, puisque le joueur a trouvé un accord avec Troyes pour résilier sa dernière année de contrat avant de s'envoler vers la Corse.

Hamza Rafiaâ passe à Frosinone

Sous contrat avec la Juventus de Turin, Hamza Rafiaâ, 23 ans, va enchaîner un second prêt en Italie qui le verra rallier Frosinone en provenance de Cremonese. Club de Série B, le Frosinone Calcio récupère ainsi un joueur qui a aussi porté la tunique d'Anderlecht avant de rallier l'US Cremonese.

Quelle position de ten Hag à propos de Mejbri ?

Erik ten Hag, timonier des Mancuniens, ne fait pas vraiment " la girouette ", mais s'il ne manque pas une occasion pour couvrir Hannibal Mejbri de louanges, en coulisse, il ne semble pas encore totalement convaincu... En clair, si les divisionnaires de Birmingham et les Espagnols du FC Andorre (club de Gerard Piqué), lui font les yeux doux, c'est forcément en connaissance de cause. '

Et de trois pour Msakni

Le poids des années ne semble pas déteindre sur l'international Youssef Msakni. Avec le club qatari d'Al Arabi, le joueur a non seulement annoncé la couleur lors de la préparation d'avant-saison, avec une envie et une détermination sans failles (lors des matchs amicaux) qui ne trompent pas sur ses ambitions actuelles, mais de plus, le joueur a débuté la saison sur les chapeaux de roues en enchaînant les prestations de qualité. En réussite à trois reprises jusque-là, Msakni, récemment sur la pelouse d'Al Shamal (0-1), porte actuellement son équipe à bout de bras et montre même l'exemple si l'on revient sur l'épisode qui l'a vu terminer un match, il y a quelques jours, alors qu'il avait subi un choc des plus violents au niveau du front.

Jelassi porte Al Masry

Ellyes Jelassi, 28 ans, enfile les buts comme des perles depuis peu. L'attaquant tunisien, ex-avant du ST, de l'USM et de l'EST, a récemment ajouté une nouvelle réalisation à son capital-but sur le terrain du National Bank Egypt (2-2). Le précieux but de Jelassi, intervenu à la 95', permet à son club de glaner un précieux point en déplacement. Rappelons aussi qu'actuellement, Jelassi est pisté par les deux cadors de la Ligue égyptienne, Al Ahly et Ezzamalek. Rappelons enfin que concernant Ezzamalek Sporting Club, récemment sacré champion d'Egypte (14e titre de son histoire), les deux internationaux, Mathlouthi et Seif Jaziri, ont ainsi brandi le titre égyptien pour la seconde fois consécutive et avant terme s.v.p !

Sliti prêt pour affronter le Brésil ?

Naim Sliti, 30 ans, ne devrait pas rester longtemps inactif. Après avoir souffert d'une pubalgie, l'attaquant actuel d'Al Ettifak et ex-avant du Losc, Dijon et Red Star devrait reprendre progressivement, sachant qu'il a dû faire l'impasse sur le stage d'avant-saison en Turquie. Soigné à Aspetar au Qatar, Sliti devra vite retrouver ses sensations s'il veut faire partie du onze de l'équipe de Tunisie qui croisera le fer avec le Brésil dans un mois.