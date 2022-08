Madagascar: Ressources halieutiques - Ruée vers la pêche de crabes

La filière crabe de mangrove est sur la bonne voie. Les pêcheurs malgaches commencent à affluer vers la pêche aux crabes. Ces derniers temps, on constate une augmentation du nombre des pêcheurs tournés vers la filière crabe.

" Nous avons remarqué que les pêcheurs de crabe de mangrove se sont multipliés au cours des deux dernières années. L'agriculture n'est pas très productive, c'est pourquoi les gens se tournent vers ce secteur. Il y a aussi la crise sanitaire, et les gens cherchent de nouvelles sources de revenu; même les pêcheurs de poisson s'adonnent à la pêche aux crabes ", a expliqué le docteur Daniel Raberinary, enseignant-chercheur à l'Institut Halieutique et des Sciences Marines (IHSM), hier, à Ambatoroka. Les crabes de mangrove se trouvent essentiellement dans quatre régions de la Grande île, à savoir Diana, Boeny, Menabe et Atsimo-Andrefana.

Dans la région Boeny, l'effectif mensuel moyen des pêcheurs a atteint 9 753 en 2021 contre 11 233 cette année 2022, selon les résultats des recherches effectuées par des scientifiques.

Cette filière est en plein essor à Madagascar. Selon les statistiques recueillies auprès du ministère de la Pêche et de l'économie bleue, Madagascar exporte plus de 2 000 tonnes de crabes par an.

En 2020, Madagascar a enregistré 5 714, 20 tonnes de crabes dont 2 372, 39 tonnes exportés. En 2021, la production était de 4 092, 77 tonnes, dont 2 239, 33 tonnes exportés.

Un atelier d'expertise sur la filière crabe de mangrove a eu lieu à Ambatoroka du 22 au 26 août (hier).

L'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) avec l'appui du projet de recherche CORECRABE (COopération de la valorisation de la recherche pour la gestion de la petite pêche du crabe de Madagascar), a réuni, lors de cet atelier, tous les chercheurs et partenaires scientifiques, les sociétés exportatrices de crabe et les ONG.

L'objectif de l'atelier est de délivrer un avis scientifique sur l'état des ressources, l'évolution de la filière crabe de mangrove à Madagascar et les problèmes de gestion des pêcheries de crabe et de mangrove dans les régions Diana, Boeny, Menabe et AtsimoAndrefana.