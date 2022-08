Ile Maurice: Pravind Jugnauth s'intéresse aux trois sociétés qui ont effectué des paiements à Richmont Capital Ltd

Le MSM a terminé son tour du pays, dans la circonscription numéro 8. Le dernier meeting de ce mois, qui s'est tenu hier à Saint-Pierre, n'a pas dérogé à la règle : l'arrivée grandiose des députés et celle des autres politiciens notamment Renganaden Padayachy, Kailesh Jagutpal, Kenny Dhunoo et Maneesh Gobin. Le soutien et les réactions constantes de la part des "fidèles" à chaque mot des orateurs, et critiques envers l'opposition et journalistes étaient également la norme.

Revenant à la charge sur le dossier de Richmont Capital Ltd, Pravind Jugnauth a cette fois-ci voulu savoir, pour toutes les transactions, d'où vient l'argent, et quels biens immobiliers ont été achetés. Il a mentionné les noms de trois compagnies, nommément la Société d'Investissement et Représentation régionale, l'International Distribution Company, et la Société de métallurgie.

Ces trois compagnies, dit-il, ont chacune effectué un paiement en 2017 à Richmont Capital Ltd. Interrogeants sur quel service a été rendu et est-ce que cet argent a été déclaré, Pravind Jugnauth a dit : "Je vais poser une question simple. Le Maharaja ou Maharani peuvent-ils dire s'ils possèdent un compte bancaire à l'étranger ? Peuvent-ils dire s'ils ont un intérêt dans une quelconque entité enregistrée à l'étranger ? Et si oui, dans combien d'entités et si cette entité a des comptes bancaires à l'étranger ?"

Le Premier ministre a également posé deux questions supplémentaires à Sherry Singh. "Premièrement, dans combien de pays ces comptes sont-ils présents? et deuxièmement, combien compte ena papa ?" a-t-il demandé.

Le Premier ministre n'a pas non plus mâché ses mots en s'en prenant au leader des rouges. "Piti ki pou li, li pa deklarer. Li deklar piti ki pa pu li... Li dir ou li ena style. Nu tu rapel posson sounouk."

Les critiques du Premier ministre envers les médias n'ont pas été oubliées. "Ena lagazet met BLD, apre zot dir moi ki vilger. Ena dir mo premier minis l'imposte... Pu Kistnen papers, la presse nek inn piblier carnet. J'espère que les médias écrivent aussi sur ceux qui sont en train de protéger les mafias de drogue. Nu, nu finn mett commission denket." "L'express !" pouvait-on entendre parmi la foule. "Ne prétendez pas être indépendants", a dit Pravind Jugnauth.

Les sujets abordés par d'autres orateurs étaient habituels, encore une fois : le rejet de la pétition électorale de Suren Dayal et les allocations de retraite pour les personnes âgées, le développement apporté au pays depuis que le MSM est au pouvoir notamment le Metro Express, et une alliance "on-off" de l'opposition qui à chaque fois a effectué des "walk out" au lieu de travailler au Parlement, entre autres.

Yogida Sawmynaden maître de cérémonie

Après Kalpana Konjoo-Shah à Triolet, Kenny Dhunoo à Curepipe, la liste sans égale des maîtres de cérémonie du MSM s'allonge, avec Yogida Sawmynaden, contraint de rendre son tablier de ministre dans le sillage de l'affaire Kistnen, à St-Pierre hier. Ses répétitions "la gare Saint Pierre pe vibrer, nu nu fier la gare Saint Pierre" et "bann soldat du MSM" ont été les points forts de sa performance en tant que MC. Commentant également le rejet de la pétition électorale de Suren Dayal, Yogida Sawmynaden s'est exclamé : "Lakour inn fou li deor." Présentant Maneesh Gobin comme orateur, le député ne s'est pas privé non plus de vulgarité.