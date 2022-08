Ile Maurice: Plastique - Nouvelle concession aux fabricants et importateurs

Flash-back. Le ministère de l'Environnement en février 2019 avait accordé aux importateurs et fabricants un moratoire, ce jusqu'au 31 août 2022, pour la mise en conformité avec le Regulation 2 des Environment Protection (Banning of Plastic Bags) Regulations 2020, prévoyant, entre autres, que les sacs en plastique biodégradables ou compostables ne doivent pas contenir de matériaux dérivés du pétrole ou de leurs dérivés. Toutefois, des amendements seront apportés à cette loi.

De ce fait, les opérateurs bénéficieront d'une extension du moratoire jusqu'au 31 août 2023, pour la mise en conformité avec le Regulation 2. En outre, deux nouvelles normes s'ajouteront à la liste des normes de biodégradabilité et de compostabilité des sacs en plastique en vertu de la Third Schedule. Notamment le British standard BS EN 17427 et l'Australian standard AS5810. La liste existante de standards pour les sacs en plastique biodégradable et compostable compte : MS ISO 17088, BS EN 13432, ASTM D 6400, AS 4736, ISO 18606 et NF T 51-800.

Sollicité pour une réaction, Sunil Dowarkasing, consultant en environnement, a tenu à faire ressortir qu'il y a urgence à régler le problème de la pollution du plastique à Maurice. "Environ 1 500 tonnes de déchets sont générées par jour, dont 14 % sont du plastique. En gros, par an, ce sont environ 75 000 tonnes de plastique qui finissent à Mare-Chicose. Il n'y a que 3 000 tonnes qui sont recyclées à ce stade. Cela démontre l'urgence de régler le problème du plastique", souligne-t-il. Déplorant le fait de faire "des concessions par rapport à la protection de l'environnement".

Transparence

D'autre part, il est d'avis que l'inclusion de deux nouveaux standards à la liste existante permettra d'élargir les produits qualifiés biodégradables et compostables. Mais estime nécessaire qu'un 'monitoring' et qu'un rapport détaillé soient rendus publics, notamment sur le nombre et la qualité des plastiques biodégradables et compostables qui sont entrés au pays depuis que cette loi est en vigueur.

Pour rappel, toute personne qui enfreint les Environment Protection (Banning of Plastic Bags) Regulations 2020 commet une infraction et est passible d'amendes. Pour possession ou utilisation de sacs en plastique interdits, c'est une amende n'excédant pas Rs 2 000, pour vente ou distribution de sacs en plastique interdits, une amende n'excédant pas Rs 20 000, pour fabrication, importation ou exportation de sacs en plastique interdits, une amende n'excédant pas Rs 100 000 et en cas d'importation ou fabrication de sacs en plastique biodégradables ou compostables non conformes à la loi, c'est une amende n'excédant pas Rs 100 000.