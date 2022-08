Ile Maurice: Double meurtre à Mare-La-Chaux - "Ces individus n'ont pas de cœur", confie la famille d'Asha et d'Amrit Beeharry

La police enquête toujours sur ce drame qui a choqué le pays avec l'interrogatoire des suspects dont le fils du père de famille tué.

Cinq jours se sont écoulés depuis que les corps sans vie d'Asha Beeharry, 31 ans et de son père Amrit, 66 ans, ont été retrouvés. Les interrogations de la famille des victimes sont toujours sans réponses. Le père vivait seul à Mare-La-Chaux avec sa fille qui souffrait de troubles mentaux après le décès de son épouse qui était malade. Suite à ce double meurtre, la brigade criminelle de Flacq a procédé à l'arrestation d'un des fils d'Amrit et frère d'Asha, Veeraj Beeharry, 27 ans.

Le jeune homme est le principal suspect pour le moment compte tenu de ses antécédents. Il a pris la relève de son père comme chauffeur de taxi à son départ à la retraite. Mais Veeraj Beeharry est tombé dans le fléau de la drogue. Il a dans le passé été arrêté pour vol et possession d'héroïne. Veeraj Beeharry a été arrêté lundi après le double drame familial et suite à un mandat qui avait été émis contre lui car il ne s'était pas présenté au tribunal pour régler une amende.

Si la police n'écarte pas la possibilité que Veeraj Beeharry soit mêlé à ces meurtres, la famille, elle, ne croit pas qu'il y soit impliqué. Les proches racontent que Veeraj avait l'habitude de se disputer avec son père. Il lui demandait de l'argent. Pour éviter les bagarres, le père lui avait demandé de ne plus rester à Mare-La-Chaux. Possédant une autre maison à Flacq, Amrit a proposé à son fils Veeraj d'aller y vivre et de ne plus venir à Mare-La-Chaux.

Quelques semaines avant sa mort, Amrit Beeharry avait accusé Veeraj de vol. Le sexagénaire avait porté plainte à la police. Il avait expliqué aux enquêteurs que son fils avait subtilisé sa carte bancaire et avait fait un retrait à son insu. Tous ces éléments font de lui le principal suspect, voire le présumé meurtrier. "Il nous est difficile de croire que Veeraj y est pour quelque chose. Les individus qui ont fait cela n'ont pas de cœur. Ils ont agi avec une telle violence. Comment est-ce qu'un être humain peut tuer deux personnes ainsi ?", confie l'entourage d'Amrit et d'Asha Beeharry.

Dans un premier temps, après la découverte macabre dans la matinée du lundi 22 août, la police pensait qu'Amrit Beeharry avait agressé mortellement sa fille et avait ensuite mis fin à ses jours. Amrit avait été retrouvé pendu avec du fil électrique. Le ou les présumés meurtriers auraient maquillé le meurtre du retraité en suicide ? Mais la thèse du suicide a été balayée après l'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police, le Dr Prem Chamane, qui a attribué le décès d'Asha Beeharry à une stab wound alors qu'Amrit Dayalsing Beeharry a succombé une à slash wound.

Un couteau avait été sécurisé sur la scène du crime. "Lorsque la police nous avait dit qu'elle pensait qu'Amrit avait mis fin à ses jours après avoir tué sa fille, nous étions convaincus qu'il ne pouvait faire une chose pareille, car il s'occupait tout le temps de sa fille", poursuit la famille. Le défunt laisse aussi un autre fils de 30 ans, banquier de profession, qui vit à Quatre-Bornes.

Le voisinage, aussi choqué par cette sordide affaire, relate que père et fille vivaient paisiblement ensemble. "Ils étaient des gens bien. La fille allait au village hall du coin pour pratiquer le yoga ou même faire de la zumba. En la regardant, nous ne pourrions pas dire qu'elle avait des troubles mentaux. Quant au père, c'était un homme très calme et un bon vivant. Il ne ferait jamais un tel acte à sa fille. Li ti p bien protège so tifi", soulignent des voisins. Asha est décrite comme étant très obéissante, bien que, à cause de ses problèmes de santé, elle réagissait comme un enfant de cinq ans, elle écoutait lorsqu'on lui parlait.

Un commerçant raconte, pour sa part, que, tous les jours, le père allait à la boutique avec sa fille pour acheter des gâteaux. "Li content demande so tifi choisir gâteaux dan so choix, ek tou saki tifi oulé li acheter".

Lors de son interrogatoire, Veeraj Beeharry a nié avoir tué son père et sa sœur. Mardi, la police a procédé à l'arrestation d'Akash Teeluck, 31 ans. Cet habitant de Mare-La-Chaux a été arrêté suite à deux cas de vol rapportés à Belle-Mare. La police s'intéresse aussi au trentenaire étant donné qu'il est l'ami de Veeraj Beeharry. Akash Teeluck a expliqué aux enquêteurs qu'il était en compagnie de Veeraj Beeharry dimanche pour voler des légumes dans la région.

Les enquêteurs ne négligent aucune piste pour résoudre cette double tragédie.