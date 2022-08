Algérie: Brest - Montpellier - Islam Slimani sera dans le groupe brestois

L'international algérien Islam Slimani s'apprête d'ores et déjà à être dans le groupe de sa nouvelle formation Brest qui affrontera ce dimanche à domicile le Montpellier HSC.

A en croire le technicien brestois, Michel Der Zakarian en conférence de presse d'avant match, la star algérienne, nouvelle recrue offensive du Stade Brestois fera bel et bien partie du groupe face à Montpellier.

" Islam Slimani est qualifié pour le match, il se sent apte à jouer, il sera dans le groupe et ensuite je prendrai la décision de le faire jouer ou non. C'est un bon recrutement, on est contents d'avoir tous ces joueurs qui vont apporter un plus au groupe. On le voit déjà dans la qualité des entraînements. On a une maîtrise technique supérieure dans le cœur du jeu, on court mieux aussi. Islam Slimani a de l'expérience, on sait qu'il sait marquer et donner des balles de but. Il est venu pour apporter sa qualité technique. À lui de rester à un très bon niveau pour tirer notre attaque vers le haut ", a déclaré en conférence de presse Michel Der Zakarian dans des propos rapportés par dzfoot.

Pour rappel, le Stade Brestois recevra ce dimanche 28 août la formation de Montpellier à 13h00 au Stade Francis-Le Blé.