Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité urbaine - Un réseau de présumés voleurs arrêtés par la Police Nationale à Fada

Ces présumés malfrats s'étaient spécialisés dans les vols et cambriolages des lieux de commerce, notamment des engins à deux (02) roues et leurs accessoires et opéraient dans la ville de Fada N'Gourma.

Le butin ainsi obtenu était vendu à Ouagadougou par un de leurs receleurs entre 300.000 et 500.000 FCFA suivant l'état de l'engin, en prenant souvent soin de changer certaines pièces avant la vente.

Suite aux investigations menées par les enquêteurs du Service Régional de la Police Judiciaire de l'Est (SRPJ-Est), en collaboration avec leurs collègues du SRPJ-Centre, quatre (04) individus qui composaient le groupe ont été mis aux arrêts. Parmi eux, un complice qui avait facilité un vol de motos dans une boutique dont il assurait la garde, moyennant une contre-partie de 400.000 FCFA. D'autres membres du groupe sont toujours et activement recherchés par les enquêteurs.

La Police Nationale réitère ses remerciements à la population pour sa collaboration dans la réussite de cette mission et l'invite par ailleurs à plus de vigilance et à toujours signaler les cas suspects à travers les numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et 1010.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !